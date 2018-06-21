Doluluk oranı düşük OSB'lerde bedelsiz arsa

SİVAS (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Organize sanayi bölgesindeki doluluk oranı yüzde 40'ın altındaysa burada çok özel bir şey yapacağız yani bedelsiz arsa tahsis etmenin önünü açacağız. Öyle yüzde 20, 30, 40 değil, tamamen bedelsiz olmasının önünü açacağız." dedi.

Bakan Özlü, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Sivas'ta organize sanayi bölgelerinin (OSB) geliştirilmesi konusunda uyumlu bir çalışma yürütüldüğünü, kaynak noktasında destek olacaklarını belirtti.

Sanayi sitelerinin taşınması projesine çok önem verdiğini dile getiren Özlü, "Tüm Türkiye'yi taradık ve Türkiye'de tüm sanayi sitelerinin toplamı 858. Bunlardan 135'inin taşınması ihtiyacı var. 70'li yıllarda yapılmış, şehrin merkezinde kalmış, iyi bir görüntü arz etmeyen, yapı olarak da çok eski ve küçük yapılar. Artık günümüz şartlarında üretim için optimum bir ölçek oluşturmuyor dolayısıyla bunların taşınması gerekiyor." diye konuştu.

Özlü, 135 sitenin taşınmasının gündemde olduğunu ve bunun için çalıştıklarını belirterek, "Bunun devlete toplam maliyeti 22 milyar lira tutuyor. Bunlardan da önceklikli olarak kendisi taşınmak isteyen illerle görüştük. Bunlardan en önde olan il Sivas'tır. Taşıyacağı yeri belirlemiştir, projelendirmiştir. Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur. Yani taşınacak 11 il arasında veya bizim destekleyeceğimiz, maliyetlerini karşılayacağımız il Sivas'tır. Çünkü Sivas hazır. İnşallah 2019 yatırım programına bunu alacağız." ifadelerini kullandı.