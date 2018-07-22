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Domaniç'te toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyündeki derede meydana gelen toplu balık ölümleri, çevre sakinlerini tedirgin etti.

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyündeki derede meydana gelen toplu balık ölümleri, çevre sakinlerini tedirgin etti.

Domaniç illçesi Güney köyü deresi piknik alanı yakınlarında toplu balık ölümleri görüldü. Muhacırlar, Kozcağız ve Böçen köylerinden de geçen derede öğle saatlerinde suyun renginin değişmesinden sonra ölen balıklar bir anda kıyıya vurmaya başladı. Dere kenarında piknik yapanların yetkililere haber vermesi sonucu olay yerine, Jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri geldi. Bazı vatandaşlar can çekişen balıkları dereden toplayıp temiz suda yıkayarak, yaşatmaya çalıştı. Ayrıca cami hoparlöründen su ve balıklara dokunulmaması için anons yapıldı.

Güney Muhtarı Baki Karaca, yaptığı açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde telefon geldi. Ben de dereye indim, tüm balıklar ölmüş. Buralarda bağ, bahçeler var. Diğer köyler de bundan dolayı zarar görüyor. Hemen köyde anons yaptırdım, kimse balık tutmasın diye. İlçe Jandarma ve Tarım Müdürlüğü'ne haber verdim. Ama bu işin bir bedeli olması lazım. Kimler yaptıysa bulunup, cezalandırılmasını istiyoruz. Çok zararımız var. Bütün piknikçilerimiz geri gitti. Dere kenarına indiğimde tüm köylüler inmiş, piknik yapmak için gelen vatandaşlarda dahil, derede ölmek üzere olan balıkları yaşatmak için çeşmelere taşıdı" dedi.

Piknik yapmak için Güney Deresi'ne gelenlerden Hakkı Aykan, "Geldiğimizde su simsiyahtı. Bir saat sonra balıklar kenara vurmaya başladı. Sonra arkadaşlarla beraber balıkları yaşatmak için çeşmeye taşıdık. Bu bir katliamdır" diye konuştu.

İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri dere suyu ve balıklardan numune alarak incelenmesi için ilgili laboratuvara gönderdi.

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