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Domaniç'te yağmur trafiği felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 21:14 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde yağan yağmur, sokak ve caddeleri göle dönüştürdü.

Domaniç'te yağmur trafiği felç etti

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde yağan yağmur, sokak ve caddeleri göle dönüştürdü.
Domaniç'te, sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur suları ile kaplanan çevre yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Polis ekipleri, çevre yolunu bir süre araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çalışması sonucunda yol yeniden araç trafiğine açıldı. Domaniç Belediyesi ekipleri, yollarda oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışma yaptı, sularda arıza yapan araçlar da belediyeye ait kepçelerle çekildi.

FOTOĞRAFLI

Domaniç'te yağmur trafiği felç ettiDomaniç'te yağmur trafiği felç ettiDomaniç'te yağmur trafiği felç ettiDomaniç'te yağmur trafiği felç etti

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