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"Domates salçasının" sofralara yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Sıcak ve nemli havanın bunalttığı Hatay'da kadınlar, tarlalarından ve bahçelerinden topladıkları domatesleri binbir emekle salça haline getiriliyor - Kış için imece usulü çalışan kadınlar, kurutmalık patlıcandan kabağa, yöreye özgü reçellerden turşulara kadar çeşitli ürünleri hazırlıyor

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Sıcak ve nemli havanın bunalttığı Hatay'da kadınlar, tarlalarından ve bahçelerinden topladıkları domatesleri binbir emekle salça haline getirerek sofralara ulaştırıyor.

Doğu Akdeniz'in bereketli topraklarında sebze ve meyvelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında kadınları ayrı bir telaş sarıyor.

Tarlada ve bahçede çalışarak topladıkları ürünlerin bazılarını satarak aile bütçelerine katkı sağlayan kadınlar, bir yandan da kış için kolları sıvıyor.

Hassa ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yazın tarlalarında doğal yöntemlerle yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kışın tüketebilmek için emek harcıyor.

Yöreye özgü "domates salçası" için de yoğun mesai harcayan maharetli eller, tarlalardan topladıkları domatesleri doğradıktan sonra sulanması için bir gün bekletiyor.

Daha sonra filelere konulan domateslerin, erkeklerin de yardımıyla ezilerek suyu çıkarılıyor.

Büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak koyulaşan domates suyu, salçaya dönüştükten sonra cam kavanozlara konularak kış mevsimi için saklanıyor.

Topladıkları patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerin içlerini çıkartıp ipe geçirerek evlerinin damlarına asan ev hanımları, böylelikle yazlık gıdaları bozulmadan kış aylarına da saklıyor.

Kadınlar sofraların vazgeçilmezi turşunun yanı sıra yöreye özgü incir, üzüm ve kayısı gibi meyvelerden de reçeller yapıyor.

- En çok domates salçası yoruyor

Ev hanımı Zübeyde Gökçe, kış için yaptıkları hazırlıklardan özellikle salçanın zor ve uğraşlı bir iş olduğunu söyledi.

Yaptıkları domates salçasının hazır ürünlere göre daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu belirten Gökçe, "Kış mevsiminde sofralarımızı zenginleştirmek için komşularımızla bir araya geliyoruz. Evimizin bir yıllık ihtiyacı kadarını ayırıyoruz, geriye kalanları da satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bu yaptığımız salçalar ve ürünler tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi yoktur." diye konuştu.

Neslihan Karakaya da Akdeniz'in yoğun sıcaklarına rağmen tarlada çalıştıklarını, topladıkları ürünleri de kış için hazır hale getirdiklerini aktararak böylece her mevsim doğal beslendiklerini dile getirdi.

Ayşe Karaveli ise damlara serdikleri sebzelerin 3-4 gün boyunca gün ışığında kaldığını, tamamen kuruduktan sonra da saklanarak kışa hazır hale geldiğini kaydetti.

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