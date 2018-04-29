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Domates yüz güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

RUSYA'nın Türkiye'den ithal ettiği domatese uyguladığı kısıtlama kararını kaldırdığını açıklaması, Mersin'in Erdemli ilçesindeki üreticiler tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - RUSYA'nın Türkiye'den ithal ettiği domatese uyguladığı kısıtlama kararını kaldırdığını açıklaması, Mersin'in Erdemli ilçesindeki üreticiler tarafından büyük sevinçle karşılandı. Rusya'nın domates kararı Erdemli Sebze Hali'nde domates fiyatlarında hareketlenmelerin yaşanmasına neden olurken, domatesin kilosu 1,60 liradan satılmaya başlandı. Rusya'nın domates ile ilgili kısıtlamanın kaldırıldığına yönelik açıklamasının tüm domates üreticilerini sevindirdiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "2 yıldır domates üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını bekliyorduk, gerçekleşti. Domatese getirilen kısıtlamanın kaldırıldığının açıklanmasıyla birlikte domates fiyatlarında hareketlilik başladı, üreticimizin yüzü gülüyor. Rusya domates ithalatını sınır sayıda firmalara vermişti. Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığının Rus yetkililerle yaptığı görüşme sonrası tüm firmalara ihracat yolu açıldı. Rusya'nın aldığı bu karar hepimizi çok sevindirdi. Çiftçilerimizin ürettiği domatesleri de ihracatçılarımız alarak daha fazla ürün ihracatı yapar çiftçilerimiz de daha iyi kazanç elde ederler. 1 lira 20 kuruş olan domates fiyatı kısıtlamanın kaldırılmasının açıklanması ile birlikte 1 lira 60 kuruşa çıktı. Domates fiyatlarındaki yükselişin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

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