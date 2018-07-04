 DOMATESİN KİLOSU 4 LİRAYA DÜŞTÜ 

- Domatesine kilosu haziran ayında 7 liraya satılıyordu, bu ay ise 4 liraya kadar düştü.

- Ancak pazarcılar, geçen yıl aynı dönem domatesin kilosunun 1,5 lira olduğunu belirtiyor.

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)

Haziran ayında 7 liraya kadar yükselen domatesin kilosu bu hafta 4 liraya satılıyor.

Antalya'da üreticinin domates yerine muz ekmesiyle geçen hafta domates krizi fiyatları yukarı çekmişti. Güve hastalığı da buna eklenince domatesin kilosu geçen ay 7 liraya kadar çıktı. Bu hafta ise pazarda domatesin kilosu 4 liradan satılıyor.

"DOMATESİN FİYATINDA 1 LİRA İLE 70 KURUŞ ARASINDA DÜŞÜŞ VAR"

Bayrampaşa meyve ve sebze halinde esnaf ve İstanbul Yaş Meyve-Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, "Domatesin fiyatında geçen haftaya göre 1 lira ile 70 kuruş arasında düşüş var. Her geçen gün daha da düşecektir. İhracatın olduğu ve sera domatesinden, yeni çıkan domateslere geçişteki ara dönemde piyasada fiyat artışları oluyor. Tarlada domates yeni yeni çıkıyor" dedi.

Önümüzdeki günlerde yeni çıkan domateslerin piyasaya sürülmesiyle fiyatların daha da aşağı çekileceğini belirten Baran, "Şu anda pembe domatesin kilosu halde 2,5 lira" diye konuştu.