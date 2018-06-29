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Dominik'te öldürülen Alper Baycın'ın ağabeyi: Direnince bıçaklayıp öldürmüşler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 06:07 | Son Güncelleme

Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın’ın gaspçılar tarafından öldürülmesiyle ilgili konuşan ağabey Muammer Baycın, "Kardeşim çantası ve telefonunu vermek istememiş. Direnince bıçaklayıp öldürmüşler" dedi.

Dominik'te öldürülen Alper Baycın'ın ağabeyi: Direnince bıçaklayıp öldürmüşler

Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın’ın gaspçılar tarafından öldürülmesiyle ilgili ağabeyi Muammer Baycın konuştu.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre; cenazenin Türkiye’ye getirilmesinin bir haftayı bulacağını kaydeden Baycın şunları söyledi: “Alper iş dönüşü otele giderken telefonla konuşuyormuş. O sırada tek başınaymış. Motorlu iki kişinin saldırısına uğramış. Arbede yaşanmış. Çantası ve telefonunu vermek istememiş. Direnince bıçaklayıp öldürmüşler. Kardeşim 6 aydır Dominik’teydi. Kamera arkasında çalışıyordu. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmişti. Hayat dolu, çok azimli biriydi. Sözlenmişti. Alper’in cenazesi 1 haftaya Türkiye’ye gelecek. Dayım, cenaze işlemleri için Dominik’e gitti.”


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