Dominik'te öldürülen kameraman Alper Baycın son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede annesinin feryatları yürek burktu

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken 4 gün önce çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Alper Baycın’ının cenazesi öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.
Baycın’ın yaşadığı eve boydan boya dev Türk bayrağı asılırken, yakınları helallik dilemek için taziye çadırında bekledi. Herkesin yakasında Alper Baycın’ın fotoğrafının yer aldığı görüldü.
Çadırda taziyeleri kabul eden anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını kucağına alıp okşayıp, öperek” Ne güzel çocuksun sen annem, bekletme annem, annecim. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem. Şükürler olsun Rabbime böyle bir çok nasip ettin bize. Annem sen çok güzelsin. Böyle bir çocuk yok. Allah herkese nasip etsin ömrünü değil kendini” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Cenaze aracının gelmesiyle birlikte, hoca eşliğinde dua edildi ve helallik alındı. Alper Baycın’ın sözlüsü Yasemin Çelik’in de güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi.
Helalliğin ardından Baycın’ın yakınları ve arkadaşları Türk ve Fenerbahçe bayrağı açarak, cenaze namazının kılınacağı Muratpaşa Camii'ne doğru yürüyüşe geçti.
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