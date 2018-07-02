HABER

Dominik'te öldürülen kameraman Alper Baycın son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede annesinin feryatları yürek burktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor ekibinde görevliyken iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden 24 yaşındaki kameraman Alper Baycın'ın cenazesi baba ocağına getirildi ve helallik alındı. Anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını öperek, “Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem” cenazeye damga vurdu.

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken 4 gün önce çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Alper Baycın’ının cenazesi öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.

alper kameraman

Baycın’ın yaşadığı eve boydan boya dev Türk bayrağı asılırken, yakınları helallik dilemek için taziye çadırında bekledi. Herkesin yakasında Alper Baycın’ın fotoğrafının yer aldığı görüldü.

kameraman

Çadırda taziyeleri kabul eden anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını kucağına alıp okşayıp, öperek” Ne güzel çocuksun sen annem, bekletme annem, annecim. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem. Şükürler olsun Rabbime böyle bir çok nasip ettin bize. Annem sen çok güzelsin. Böyle bir çocuk yok. Allah herkese nasip etsin ömrünü değil kendini” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

baycan

Cenaze aracının gelmesiyle birlikte, hoca eşliğinde dua edildi ve helallik alındı. Alper Baycın’ın sözlüsü Yasemin Çelik’in de güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi.

yasemin celik

Helalliğin ardından Baycın’ın yakınları ve arkadaşları Türk ve Fenerbahçe bayrağı açarak, cenaze namazının kılınacağı Muratpaşa Camii'ne doğru yürüyüşe geçti.

cenaze


PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Afrinlilere kıyafet yardımıAfrinlilere kıyafet yardımı
Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktıAydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alper baycın cenaze Dominik Cumhuriyeti kameraman Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Okuyucu Yorumları 12 yorum
kader vakit saat....allah rahmet eylesin....çok aci aile için
acun nerde gitmemişmi
Allah rahmet eylesin. Acaba bu çocuk vatan kurtarırken mi öldürüldü. ??? Yoksa memleketi uyuşturucu gibi saran beyin yıkama kanallarının emrinde mi öldü. Sorarım size. Bu kadar zeki ve hayat dolu bir insanın kaderinin verdiği ödülü ibretle seyrediyorum.
Namussuzlar üç kuruş için güzelim genci canından ettiler Allah sizi ekmeğe muhtaç etsin katiller
Şu haberleri yazdıktan sonra bir bakın.Doğrumu yazmışız yanlış mı yazmışız diye.Her haberde de yanlışlık yapılmazki.
acun yok cenazede.. vekilide yok subası
pisi pisine gitti desene.. acun cenazeye katılmamış.
Sehitmis Düşmüş ?
çok yazık olmuş Allah rahmet eylesin Annesinin acısını tarif etmeye kelimeler yetmez. o gaspçıları bulup acı çektirerek öldürülme cezası vereceksin.
acunun ismi geçmiyor. acun gitmemiş mi? cenazeye
Allah rahmet eylesin.Güney amerika ülkelerinin hepsi aynı (gasp ,uyuşturucu ,illegal her yol var ).Gaspçılar en fazla 1-2 yıl yatar adalet yok oralarda.Ecel gelmiş her şey bahane
akp binasinin onune goturun sehitlik versinler... adamlar istedigini sehit istesigini gazi istedigini vatan haini istefigini fetocu istefigini pkk lı yapiyolar nası olsa..
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp öğrenci Yusuf Özcan'ın cesedi günler sonra bulundu

Kayıp öğrenci Yusuf Özcan'ın cesedi günler sonra bulundu

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 9 günlük 2018 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 9 günlük 2018 Kurban Bayramı tarihi

Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.