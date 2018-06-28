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Dominik'te öldürülen kameraman Baycın'ın Antalya'daki evinde yas

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:09 | Son Güncelleme

DOMİNİK Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken sokakta gasp amacıyla öldürülen Alper Baycın'ın (24) Antalya'daki baba evinde yas var.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DOMİNİK Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken sokakta gasp amacıyla öldürülen Alper Baycın'ın (24) Antalya'daki baba evinde yas var. Baba Ahmet Baycın, oğlunun hayalinin peşinde koştuğunu, ölümün onu Dominik'te yakaladığını söyledi.

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli kameraman Alper Baycın, Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların kalbinden bıçakladığı Aycın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alper Baycın'ın Antalya'da oturan ailesinin evinde büyük acı yaşanıyor. Olayı Survivor ekibinin haber vermesiyle öğrenen Baycın ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Baycın'ın dayısı cenaze işlemleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Babası Ahmet Gül ve ailenin diğer üyeleri Muratpaşa ilçesindeki evinde taziyeleri kabul ediyor.

HAYALİ, YÖNETMEN OLMAKTI

Spot eşya satan Ahmet Baycın, oğlu Alper'in çok farklı bir çocuk olduğunu söyledi. Oğlunun 8 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştığını belirten Ahmet Baycın, “Oğlum çok gençti. Bizim işimizi yapmayı değil, kameraman olmayı seçti. Hedefleri vardı. Bunun için Dominik'e kadar gitti. Maalesef ölüm ona orada yakaladı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı. Hayali yönetmen olmaktı" dedi. Ahmet Baycın, cenaze töreninin Antalya'da yapılacağını söyledi.

Alper Baycın'ın, Dominik'ten döndükten sonra İstanbul'da yaşayan kız arkadaşıyla nişanlanmayı planladığı öğrenildi.

KUAFÖRÜNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Alper Baycın'ın Antalya'daki kuaförü Ümit Özçelik ise sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Baycın'ın çocukluk fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Tam 16 yıl oldu. 7 yaşındayken ağabeyinin elinden tutup bana geldiğinde. Ortaokul, lise, üniversite, 'Radyo televizyon okuyacağım abi' demiştin. 'Sevdiğim işi yapacağım' demiştin. Mutluydun seçiminde, biz de mutlu olduk. Ama bu olmadı be abim. Nurlar içinde yat güzel yüzlü çocuk."

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