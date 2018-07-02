Dominik'te öldürülen kameraman toprağa verildi

Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman 24 yaşındaki Alper Baycın, Antalya'da toprağa verildi.
Bir yarışma programı için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın için Muratpaşa Camisi'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törende anne Aynur Baycın, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını öptü.
"Annem, anneciğim hakkım helal sana. Sen de hakkını helal et. Herkese helal et anneciğim. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin ama ömrünü değil." diyen anne Baycın'in, gözyaşı dökmesi törene katılanları da ağlattı.
Sözlüsü Yasemin Çelik'in de tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü Baycın'ı, yakınları, arkadaşları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile aralarında televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da olduğu çalışma arkadaşları uğurladı.
Baycın, kılınan cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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