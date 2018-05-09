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Domuz avcısı, yavru domuzlarını boğulmaktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

Denizli'de yaban domuzu avcısı olarak tanınan kişi, sulama kanalına düşen yavru domuzları boğulmaktan kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalında sürüklenen 7 yaban domuzu, bir yaban domuzu avcısı tarafından kurtarıldı.

Yakacık Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında sürüklenen 8 yaban domuzu yavrusunu gören mahalle sakinleri, yaban domuzu avcısı olarak tanınan Selçuk Poslu'dan yardım istedi.

Olay yerine gelerek durumu Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber veren Poslu, hayvanların boğulma tehlikesinin artması üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Suda sürüklenen yaban domuzu yavrularını elleriyle tek tek tutup çıkaran ve doğaya bırakan Poslu'nun kurtarma anı, bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sulama kanalındaki 7 yavruyu kurtaran Poslu, 1 hayvanın telef olmasına engel olamadı.

Selçuk Poslu, yaptığı açıklamada, domuz avıyla uğraştığını, bu hayvanları iyi tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar telefon etti, kanala domuz düşmüş diye. Denizli Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradık. Onlar 'hemen geliyoruz, siz olay yerinin güvenliğini alın, başka kişiler vurmasın' dediler. Biz beklerken hayvanın biri yoruldu ve öldü. Biz de bunun üzerine çalışmaya başladık ve 7 domuzu sağ çıkardık. Ben avcıyım ama av sezonunun dışında hayvan vurmam, yavru ve hamile hayvanları asla avlamamam."

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