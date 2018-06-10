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Domuz avında arkadaşını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

Burdur'da avlanmaya gittiği arkadaşını av tüfeği ile kazara öldüren kişi gözaltına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde domuz sürek avında arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşyayla köyü ormanlık alanında Muhammed K, gece domuz sürüsüne tüfeğiyle ateş açtığı sırada kazara arkadaşı Ömer Yıldırım'ı (47) vurdu.

Muhammed K'nin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Muhammed K'yi gözaltına aldı.

Yıldırım'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yıldırım'ın yeğeni Nevzat Kasap, gazetecilere, dayısı ve arkadaşının yaban domuzu avına gittiklerini, av sırasında iki arkadaşın önünden domuz sürüsü geçtiğini belirterek, "Sürünün yön değiştirmesi üzerine dayımla arkadaşı karşı karşıya kalmış. Arkadaşı ateş etmiş, farkında olmadan dayımı vurmuş." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Bucak Burdur Domuz avı

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