Domuz avında kazara vurulan kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, domuz avında kazara vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Fatmalı Mahallesi'nde Tuncer Akdere (40), kayınbiraderi Serkan K. (24) ve yeğeni Fatih A. (24) ile domuz avına gitti.

Av sırasında bir domuza ateş açıldığı sırada saçmaların isabet ettiği Akdere ağır yaralandı.

Kayınbiraderi ve yeğeni tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürülen Akdere müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Serkan K. ve yeğeni Fatih A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

