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Domuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

 BODRUM'da geçen 2 hafta boyunca kenar mahallelere inen domuzlar, bu kez şehrin en işlek caddesinde görüldü.

Domuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da geçen 2 hafta boyunca kenar mahallelere inen domuzlar, bu kez şehrin en işlek caddesinde görüldü. Vatandaşlar, evlerin arasında dolaşan domuzları elleriyle besledi.
Bodrum'da aç ve susuz kaldıkları için iki haftadır ilçenin kenar mahallelerine inen domuz sürüleri, bu kez şehrin merkezinde görüldü. Turistik Gümbet Mahallesi'nin İnönü Caddesi'nde dolaşan yaklaşık 30 domuzun yer aldığı sürü, caddeden karşıya geçerken otomobillere aldırış etmedi. Yavrularıyla lüks villaların da aralarında yer aldığı evlerin bahçelerine giren domuzlar, bol bol su içti. Mahalle halkı, eliyle ekmek ve su verdiği domuzların fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.
Vatandaşlardan Mehmet Bekar (32), "Kış aylarında su ve yiyecek sıkıntısı çekmeyen domuzlar, yaz aylarında bunları bulamıyor. O nedenle şehrin merkezine kadar indiler. Tek dertleri, bir lokma yiyecek ve biraz su. Yavruları ile dolaşıyorlar, onları beslemeleri lazım. Kimseye bir zararları yok. Bodrumlular onlara, onlar da şehirde yaşayanlara alıştı" dedi.

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Domuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttuDomuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttuDomuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttuDomuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttu

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