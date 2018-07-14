Domuzların saldırısından kurtardıkları taya sahip çıktılar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, yaban domuzlarının saldırısından kurtarılan, annesi tarafından terk edildiği belirlenen tay, belediyenin geri dönüşüm tesisinde görevli personel tarafından koruma altına alındı.
Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Hisarönü Mahallesi'ndeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nde çalışan personel, 10 Temmuz günü yakınlardan garip hayvan seslerin geldiğini fark etti. Gürültü üzerine tesisin 50 metre uzağındaki çayırlık alana giden personel, yaban domuzu sürüsünün bir taya saldırdığını fark etti. Domuzlar, taş atıp korkutularak uzaklaştırılarak, tay kurtarıldı. Yılkı atı olan annesi tarafından terk edildiği sanılan tay, koruma altına alındı. Geri dönüşüm tesisi çalışanları tayı, çalıştıkları tesise getirip, bakımlarını yapıp, beslemeye başladı. Tesis çalışanları kendi aralarında topladıkları para ile her gün 10 litre süt alıp, tayı adeta bir bebek gibi biberonla besliyor.
Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız da tesise gelip, tayı görüp, durumu hakkında bilgi aldı. Yıldız, "Annesi tarafından terk edildiği belirlenen tay, domuzların saldırısından kurtarılmış. Şu anda belediye personeli tarafından bakılıyor. Personele öyle alışmış ki; onların elinden başka kimseden süt içmiyor. Tay, ot yemeye başlayıncaya kadar personel tarafından bakılacak. Bu süre boyunca veteriner kontrolü de devam edecek. Hayvanları gönülden seven ve koruyan insanların çoğaldığını görünce çok mutlu oluyoruz" dedi.
Kediciklere aynı doktor estetik yapmış!
Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum