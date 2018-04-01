‘Don Kişot’un İzleri’ Antalya’da

Ressam Orhan Zafer, eserlerini ‘3. Antalya Edebiyat Günleri’ kapsamında Muratpaşa Belediyesi’nde sergileyecek.

Modern Avrupa edebiyatının ilk romanı kabul edilen Don Kişot’un yazarı Miguel De Cervantes’e gönderme yapan ve onun roman kahramanını görsel bir dille resimlerinde yansıtan ressam Orhan Zafer, eserlerini ‘3. Antalya Edebiyat Günleri’ kapsamında Muratpaşa Belediyesi’nde sergileyecek. Zafer, şövalye hikayelerinden etkilenen yaşlı bir centilmen ile seyisinin uzun yolculuklarını ve yaşadıkları olağanüstü olayları, Don Kişot’un dünyaya bakışı üzerinden anlatan Cervantes’in yazdıklarını resimsel bir dille yeniden tercüme ediyor.

Ressam Orhan Zafer’in eserleri, edebiyat-resim ilişkisinin sürpriz yansımalarını, Muratpaşa Belediyesi’nde düzenlenen ‘3. Antalya Edebiyat Günleri’ kapsamında sanatseverlere sunacak. İki yıl önce Almanya’da, Goslar Modern Sanatlar Müzesi’nin koleksiyonuna bir Don Kişot resmî kabul edilen ressam Zafer, üç yıldır seri Don Kişot resimleri yapıyor. Don Kişot’un İzleri Sergisi, 27 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında Muratpaşa Belediyesi Fuayesi’nde gezilebilecek.