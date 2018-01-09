Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 11'i firari 87 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.
Duruşmaya müdahil olarak, Başbakanlık adına avukat Halit Çokan, Emre Arık, Gül Gülmez, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan adına avukat Hüseyin Coşkun katıldı. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da duruşmayı izledi.
Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin önceki celsede verilen ara kararlar ile dosyaya gelen evrakları okumasının ardından savunmalara geçildi.
Sanık eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Arif Çırtlık, "Komodor Önder Öngör'ün talimatıyla vekil komutan olarak TCG Kemalreis Savaş Gemisi'ni seyre kaldırdığı, darbeci Amiral Ayhan Bay tarafından Komodor Öngör vasıtasıyla verilen ve gemide uygulanan kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, darbecilerle hareket ettiği, Marmara Denizi'nde darbecilerin kararlılığını göstermek amacıyla 3 atım top atışı yapılması talimatını yerine getirdiği, sıkıyönetim direktifi ve atama listesi ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu" suçlamalarına karşı savunma yaptı.
- "Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım"
Milli Savunma Bakanlığı'nın onayı ile 14 Kasım 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Çırtlık, savunmasında, iddianamede ve dosya içerisinde aleyhine en ufak bir delil bulunmadığını, iddia makamının hakkında talep ettiği sevk maddelerinin altının boş olduğunu ileri sürdü.
Üzerine atılı suçları reddeden Çırtlık, "15 ve 16 Temmuz günü bir asker ve denizci olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Alnım ak, başım dik. Masumum, yaptıklarıma dair en ufak bir pişmanlığım yok. Şu anda içinde olduğum süreç üzerinden bir oyun oynanmaktadır. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele kendi kusur ve ihmallerini örtmek için bana iftira attılar." iddiasında bulundu.
Çırtlık, olay gününe ilişkin yaşadıklarını şöyle anlattı:
"15 Temmuz'da saat 21.00 sularında Komodor Öngör telefonla arayarak, terör saldırısı tehdidi olduğunu ve gemiyi acil seyre kaldırmam gerektiğini söyledi. TCG Kemalreis komutanı senelik izindeydi. Ben de Kuzey Görev Grup Komutanı emriyle vekalet edecektim. Komodor beni aradıktan 10 dakika sonra gemime gidip eğitim üniformamı giydim, daha sonra Kemalreis'e koşturdum. O sırada Poyraz Limanı'nda inanılmaz bir koşuşturma vardı. Komodor Öngör, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın emriyle seyre çıkıldığını ve gemilerin Marmara'ya dağılacağını söyledi. Saat 22.11'de seyre çıktık. Gemi stabil hale gelene kadar kumandayı başka bir subaya vermeme kararı aldım. Bu sırada İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün tanklar tarafından kapatıldığını, Ankara'da savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını gemideki askerlerden öğrendim."
- "Atışı caydırıcılık sağlamak üzere yaptırdım"
Saat 03.30 sıralarında komodorun kendisini arayarak Donanma Komutanı Kösele'nin TCG Yavuz'a çıktığını söylediğini, destek için intikal etmesi ve caydırıcı top atışı yapması emri verdiğini aktaran Çırtlık, şöyle konuştu:
"Kalamış Moda açıklarında 3 atım top atışı yaptırdığım doğrudur. Bu atışı 5. Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Önder Öngör'ün talimatı ile TCG Yavuz fırkateyninde bulunan Donanma Komutanı'nın emniyetinin sağlanması kapsamında İstanbul yönünden gelmesi muhtemel asimetrik tehditlere karşı uzak destek sağlanması görevi çerçevesinde caydırıcılık sağlamak üzere yaptırdım. Atışı yapmadan önce 3 kez cep telefonu ile teyit ettim. Atışı azami emniyetle icra etmek üzere emniyetli alana ve 'taş mermi' olarak adlandırdığımız herhangi bir patlayıcı madde içermeyen eğitim mermisi ile icra ettirdim. Atışın emniyetini arttırmak üzere yakında bir simüle hedef çıkartarak atışı icra ettim. Böylelikle merminin uçuş yolu azami 100 metre civarında ve merminin düştüğü alan gözle kolaylıkla görülebilecek mesafede olmuştur."
Sanık Çırtlık, karadan 4 kilometre açıkta gerçekleştirdiği atışın sahilde hissedilen ses şiddetinin, bir bulaşık makinesinin çıkardığı sesten daha az olduğunu, dolayısıyla halkı korkutacak atış olmadığını öne sürdü.
İntikali müteakip Komodor Öngör'ün arayarak atışı tekrarlamalarını emrettiğini ancak arıza nedeniyle yapamadıklarını belirten Çırtlık, arayıp durumu rapor ettiğini ve Öngör'ün faaliyeti sonlandırarak, seyre devam etmeleri yönünde emir verdiğini kaydetti.
Çırtlık, haberleşme sisteminin düzelmesi üzerine saat 22.00 civarında sıkı yönetim direktifinin kendisine verildiğini anlatarak, mesajı imha edilmesi için geri verdiğini savundu.
İddianamede sıkıyönetim direktifini paylaştığının iddia edildiğini hatırlatan Çırtlık, bu mesajın üyesi olduğu whatsapp grubunda paylaşıldığını, kendisinin sadece mesajın pasif alıcısını olduğunu, kimseye göndermediğini ve yaymadığını iddia etti.
Savunmanın ardından ara verilen duruşma, Çırtlık'ın çapraz sorgusuyla devam ediyor.
(AA)
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