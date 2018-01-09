Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Sanık eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Arif Çırtlık, "Komodor Önder Öngör'ün talimatıyla vekil komutan olarak TCG Kemalreis Savaş Gemisi'ni seyre kaldırdığı, darbeci Amiral Ayhan Bay tarafından Komodor Öngör vasıtasıyla verilen ve gemide uygulanan kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, darbecilerle hareket ettiği, Marmara Denizi'nde darbecilerin kararlılığını göstermek amacıyla 3 atım top atışı yapılması talimatını yerine getirdiği, sıkıyönetim direktifi ve atama listesi ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu" suçlamalarına karşı savunma yaptı.

Duruşmaya müdahil olarak, Başbakanlık adına avukat Halit Çokan, Emre Arık, Gül Gülmez, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan adına avukat Hüseyin Coşkun katıldı. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da duruşmayı izledi.

- "Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım"

Milli Savunma Bakanlığı'nın onayı ile 14 Kasım 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Çırtlık, savunmasında, iddianamede ve dosya içerisinde aleyhine en ufak bir delil bulunmadığını, iddia makamının hakkında talep ettiği sevk maddelerinin altının boş olduğunu ileri sürdü.

Üzerine atılı suçları reddeden Çırtlık, "15 ve 16 Temmuz günü bir asker ve denizci olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Alnım ak, başım dik. Masumum, yaptıklarıma dair en ufak bir pişmanlığım yok. Şu anda içinde olduğum süreç üzerinden bir oyun oynanmaktadır. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele kendi kusur ve ihmallerini örtmek için bana iftira attılar." iddiasında bulundu.

Çırtlık, olay gününe ilişkin yaşadıklarını şöyle anlattı:

"15 Temmuz'da saat 21.00 sularında Komodor Öngör telefonla arayarak, terör saldırısı tehdidi olduğunu ve gemiyi acil seyre kaldırmam gerektiğini söyledi. TCG Kemalreis komutanı senelik izindeydi. Ben de Kuzey Görev Grup Komutanı emriyle vekalet edecektim. Komodor beni aradıktan 10 dakika sonra gemime gidip eğitim üniformamı giydim, daha sonra Kemalreis'e koşturdum. O sırada Poyraz Limanı'nda inanılmaz bir koşuşturma vardı. Komodor Öngör, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın emriyle seyre çıkıldığını ve gemilerin Marmara'ya dağılacağını söyledi. Saat 22.11'de seyre çıktık. Gemi stabil hale gelene kadar kumandayı başka bir subaya vermeme kararı aldım. Bu sırada İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün tanklar tarafından kapatıldığını, Ankara'da savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını gemideki askerlerden öğrendim."