Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Duruşmada, müdahil olarak Başbakanlık avukatları Halit Çokan ve Emre Arık ile TBMM avukatı Ömer Burak Barış da hazır bulundu. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, belediye meclis üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da duruşmayı izledi.

Cumhuriyet savcısı, Cengiz Topel Sivil Havalimanı'nın kontrol altına alınması için askerlere emir verip vermediğini sorması üzerine Kızılelma, "Evet, askerlere devriye yapması için emir verdim. Ama bu emir havaalanının işgali için değil, oradan birliğe sivillerin girmemesi içindi. Birliğin güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldırdım. İşgal edilmesi için emir vermedim." diye konuştu.

Sanık Kızılelma, Başbakanlık avukatı Halit Çokan'ın, "Terör saldırısı ve sabotaj ihbarı olduğu için 15 Temmuz akşamı birliğiniz olan Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'na gittiğinizi söylemiştiniz. Sabotaj ihbarının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan veya diğer resmi makamlardan size bildirilmesi gerekmiyor mu? Size böyle bir resmi bilgi geldi mi? Sabotaj tehlikesinin gerçek olup olmadığını sorguladınız mı?" sorularını şöyle cevapladı:

"Bana terör saldırısı ve sabotaj yapılacağına dair resmi bir bilgi gelmedi. Donanma Komutanlığı'nda böyle bir ihbar üzerine gemilerin seyre çıktığını görünce, bizim birlikte de benzer bir tehlike olabilir düşüncesine kapıldım. Birlikteki personelin, uçak ve helikopterlerin emniyeti için gerekli tedbirleri aldırdım. Kırmızı alarma geçildi. Sabotajın olup olmadığını teyit etmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki ilgilileri aradım ama ulaşamadım. Zaten bir süre sonra sıkıyönetim mesajı geldi. Okuyunca bunun bir sabotaj değil, darbe girişimi olduğunu anladım. Ben de sorumluluk bilinci ile üssün güvenliğini aldım. Darbeye ve darbecilere destek mahiyetinde bir emrim ve eylemim olmamıştır."