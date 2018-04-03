Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan ve Emre Arık ile TBMM adına avukat Ömer Burak Barış duruşmaya katıldı. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da takip etti. Gölcük 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, eski TCG Turgutreis Savaş Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu hakkında "Askeri aracın mühimce hasarına sebebiyet vermek" suçlamasıyla açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesine karar verildi. İddianamede, hakkında, "Komodor Önder Öngör talimatıyla vekalet emrine ve yeterliliğe sahip olmamasına rağmen gemiyi seyre kaldırdığı, darbeci Amiral Ayhan Bay tarafından Komodor Öngör vasıtasıyla kendisine verilen ve gemide uygulanan kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, darbecilerle hareket ettiği, personelin cep telefonlarını toplattığı ve geminin genel yayın sistemini kapattırdığı, silah subayı Fatih Ergin'le silah kuşandıkları, eşi adına kayıtlı olan kendisinin kullandığı telefon hattında örgütün kriptolu iletişim sistemi olan ByLock programının bulunduğu, nitekim imaj incelemesinde kendisinin kullanmakta olduğu cep telefonunda da yazılıma ait kalıntılara rastlanıldığı, arama sırasında 1 ABD dolarının ele geçirildiği" suçlamalarına karşı daha önce savunma yapan Kocamanoğlu, yeni dosyadaki suçlamalarla ilgili savunma yaptı.

Darbe girişimi akşamı, TCG Turgutreis Savaş Gemisi'ni Poyraz Limanı'ndan seyre kaldırırken, manevra anında TCG Salihreis gemisine çarparak gemiye hasar verdiği iddiasıyla, "Askeri aracın mühimce hasarına sebebiyet vermek" suçlaması yöneltilen Kocamanoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kocamanoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Komodor Önder Öngör'ün emriyle terör alarmı nedeniyle TCG Turgutreis'i seyre kaldırdığını belirterek, "Geminin limandan ayrılması için çekici yardımı gerekiyordu ancak terör alarmı olduğu için acil olarak limandan ayrıldı. Çekicinin hazırlanması yarım saat sürerdi ve bizim o kadar vaktimiz yoktu. İki motordan biri çalışıyordu. Bu riski göze alıp çıktım. Eğer gemiyi seyre çıkarmasaydım, terör alarmı da gerçek olsaydı, 100 personelin hayatından ben sorumlu olacaktım. Yaklaşık 850 milyon dolar değerindeki gemi zarara uğrayabilirdi. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Sayın başkanım, duruşma salonunda bomba ihbarı yapılsa siz buradaki insanları dışarı çıkarmaz mısınız? Ben de aynısını yaptım." diye konuştu.

Limandan çıkarken manevra yapan geminin, TCG Salihreis gemisine sürttüğünü ve hasar oluştuğunu belirten Kocamanoğlu, bu nedenle hakkında dava açıldığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Gemide oluşan hasar 2 bin 107 lira ama benden 53 bin lira istediler. İstanbul'da ayrıca hakkımda tazminat davası açılmış. 100 bin liranın üzerinde benden para istiyorlar. Gemideki hasar hadi 5 bin lira olsun ama bu kadar zarar olması mümkün değil. Zaten bu parayı ödeyecek gücüm de yok. Ben bu gemiyi emir komuta zinciri içinde seyre kaldırdım. Gemiyi batıranlar, karaya oturtanlar hakkında soruşturma bile açılmazken bana dava açtılar." Sanık Kocamanoğlu, idari tahkikat raporunda bu kazayla ilgili kendisine bir suçlamanın olmadığını ile sürerek, geminin hasar tespitinin belirlenmesi için keşif talep etti. - Tanıklar dinlenildi Darbe girişimi akşamı Harp Filosu Komutanlığı Haber Merkezi Amiri olarak görev yapan ve halen bu görevini sürdüren Kıdemli Astsubay Başçavuş Erkan Kavilcioğlu, tanık olarak o gece yaşadıklarını anlattı.

Kavilcioğlu, 15 Temmuz akşamı evdeyken vardiya personelinin kendisini telefonla arayarak, Donanma Komutanlığı'nda karışık şeyler olduğunu söyleyerek, üsse gelmesini istediğini belirtti. Tatbikat olduğunu sandığını anlatan Kavilcioğlu, "Hemen haber merkezine görev yerime gittim. Orada 2 astsubay ve 1 uzman çavuş vardı. Genelkurmay Başkanlığı’ndan "Sıkıyönetim Direktifi" mesajının geldiğini gördüm. Bu mesajın bir nüshası, ben gelmeden personel tarafından eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Kurmay Albay Murat Erdem'e verilmiş. Albay Erdem, 'Bu mesajı karargahda dağıtmayın. İlgisiz, yetkisiz kişilere göstermeyin. Gerekli tedbirleri alın' şeklinde emir vermiş." şeklinde konuştu. Harp Filosu Komutanlığı Haber Merkezinde görevli tanık astsubay Fuat Oğraş ise "Sıkıyönetim Direktifi" mesajının bir nüshasının eski Kurmay Başkanı Albay Murat Erdem'e, Uzman Çavuş Ahmet Çağlar Karakuzu tarafından verildiğini belirterek, "Murat komutan bu mesajın kimseye gösterilmemesini ve dahili olarak dağıtımının yapılmamasını istemiş. Biz de bu emri yerine getirdik. Biz gelen mesajları her zamanki gibi komutana ilettik. Normal prosedürü uyguladık. Mesajın Harp Filosu Komutanına ulaştırılıp ulaştırılmadığını bilmiyorum." dedi.

Haber Merkezinde görevli Uzman Çavuş Ahmet Çağlar Karakuzu da saat 22.20'de gelen mesajı prosedür gereği Kurmay Başkanı Murat Erdem'e götürdüğünü söyledi. Komutana mesajı verip döndüğünü ve kendisine herhangi bir talimatının olmadığını dile getiren Karakuzu, Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin, "Kurmay Başkanı Erdem haber merkezine geldi mi, size bir emir verdi mi?" şeklindeki sorusunu, "Kurmay Başkanı'nın gece boyu haber merkezine geldiğine şahit olmadım. Bana mesajla ilgili Kurmay Başkanı değil albay Ahmet Gül'dür, bana mesajın dahili dağıtım yapılmamasını, diğer harici birimlere dağıtılmasını söyledi." şeklinde cevapladı. Başkan Sevimli, soru sormak için söz isteyen sanıkları, ilgisi olmayan konulara değindikleri ve konu tekrarı yaptıkları için sık sık uyardı. Mahkeme heyeti, eski Komodor Deniz Kurmay Albay tutuklu sanık Önder Öngör'ün, reddihakim talebini kabul etmedi. Duruşmaya, diğer tanıkların dinlenilmesi için yarına kadar ara verildi. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.