Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari, 86 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatı Samet Genç de duruşmada hazır bulundu. Darbe girişimi sırasında deniz er olan ve Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği iddia edilen eski Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in şoförlüğünü yapan Mustafa Balcıoğulları, Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada tanık olarak dinlenildi. Darbe girişimi akşamı Hayrettin İmren'i, Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ın kaldığı lojmana götürdüğünü anlatan Balcıoğulları, "Bir süre sonra İmren ve İstihbarat Şube Müdürü Albay Muharrem Aslan, Payal'ı araca bindirdiler. Payal'ın 'neler oluyor?' şeklinde tepki göstermesi üzerine İmren, 'sizi daha güvenli bir yere götüreceğiz.' dedi. Sonra amirali Merkez Komutanlığı'na götürdüler." dedi.

- "İskender amirali zorla araca bindirdiler" Aracı kullanırken İmren'in kendisini "Hızlı git. Başka zaman hızlı sürersiniz geri zekalılar." diye azarladığını ifade eden Balcıoğulları, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ın makamına gittiklerini aktardı. Balcıoğulları, şöyle devam etti: "Hayrettin İmren, emir astsubayı İsmet Coşkun ve Albay Muharrem Aslan içeri girmek istedi. İskender Yıldırım amiralin emir astsubayı 'nereye giriyorsunuz' diye tepki göstererek, onları engellemeye çalıştı. Bunun üzerine İmren, Coşkun ve Aslan, emir astsubayını zorla diz çöktürerek, silahını aldı. Bir süre sonra İskender amiralin kolundan tutarak zorla aşağıya indirdiler. İtekleyerek araca bindirdiler. İskender amiral araca binmemek için direndi, 'neler oluyor?' diye tepki gösterdi. İmren, 'emir geldi, sizi güvenli bir yere götüreceğiz.' dedi. İmren ve yanındakiler, amirali kollarından tutarak zorla araca bindirdi." Tanık Balcıoğulları, o anda korktuğunu ve kendisini güvende hissetmediğini anlatarak, amirallerin kaçtığı Sahil Güvenlik botunun komutanı Üsteğmen Gürkan Kantarcıoğlu'nun, İmren tarafından silah zoruyla araca bindirildiğini söyledi.

- Tanık Muammer Çalpak Donanma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan ve KHK ile meslekten ihraç edilen Muammer Çalpak, tanıklık yaptığı mahkemede, örgütün mahrem abileriyle olan ilişkilerini anlattı. Çalpak, kaçan darbeci amirallerin İstanbul'a götürülmesinde otomobiliyle artçı olarak görev aldığı iddia edilen "mahrem abi" konumunda olduğu değerlendirilen meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuklu sanık Mehmet Sarı'yı tanıdığını söyledi. Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na tayin olduğu 2011 yılında, Mehmet Sarı'nın kendisini telefonla aradığını ve bir süre sonra buluştuklarını belirten Çalpak, "Sarı bana, önceki görev yerimdeki abi olan "Davut" kod isimli kişinin selamını söyledi. 'Bundan sonra dersleri seninle yapacağız.' dedi. 15 günde bir Derince ilçesindeki evine gidiyor, dini ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyorduk." diye konuştu. - "17-25 Aralık'tan sonra bu yapıdan soğudum" O dönem "cemaat" olarak nitelendirilen yapıya sadece dini konuları öğrenmek için girdiğini ifade eden Çalpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu yapıyı dindar olarak tanıyordum. O nedenle iyi bir şey yaptığımı düşünerek gittim. İyi gördüğüm şeylerin bir anda kötü çıkması, insanın psikolojisini etkiliyor. Bunların yüzünden 1 ay hapis yattım. Zihinsel engelli bir çocuğum olduğu için ona daha fazla zaman ayırmaya başladım ve bu yüzden derslere katılmamaya başladım. Mehmet Sarı beni aradı, bunun bir imtihan olduğunu, derslere gelmemi söyledi. 17-25 Aralık operasyonundan sonra ben bu yapıdan soğudum. Gitmemeye başladım. Aradılar, çeşitli bahaneler ileri sürdüm. Sonra da ilişkimi hepten kopardım." Çalpak ayrıca, darbeci amirallerle irtibatlarının bulunduğu, onları darbe toplantılarına götürdüğü ve kaçtıkları dönemde sakladığı, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abisi" olduğu değerlendirilen, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde arızalanan klimaları tamir ederken yakalanarak tutuklanan "Levent" kod isimli Emrah Çoban'ı emniyette fotoğrafından teşhis ettiğini ve birkaç kez sohbet toplantılarında gördüğünü belirtti.

Daha sonra Polis Memuru Savaş Altun ve o dönem Donanma Komutanlığı'nda er olarak askerlik yapan Halil Deneri tanık olarak dinlenildi. Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Enver Kılıç'ın gözaltına alındığını ve çıkarıldığı Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandığını belirterek, duruşmayı 16 Nisan'a erteledi. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.