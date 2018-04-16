Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu.
Darbe girişimi sırasında, etkisiz hale getirilerek alıkonulan eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin bulunduğu TCG Yavuz Gemisi'nde Yara Savunma Astsubayı olarak görev yapan tanık Aşkın Alper Özdem, o gün İstanbul'dan Gölcük Poyraz Limanı'na dönerken, terör saldırısı alarmı gerekçesiyle geminin geri döndüğünü söyledi.
- "Askerlik hayatımda komutanın gemide silah taşıdığını ilk defa gördüm"
Diğer tüm gemilerin seyre çıktığını duyduklarını ve büyük bir terör saldırısı olabileceği ihtimaliyle tedirgin olduklarını anlatan Özdem, "Astsubay kamarasında televizyondan Başbakanın bunun bir grup askerin kalkışması olduğu açıklamasını, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve diğer kuvvet komutanlarının bu darbe girişiminin içinde olmadıklarını izledik. İyice tedirgin olduk. Hatta, 'Bu devirde darbeci mi olur, saçmalık' diye tepki gösterdik. Daha sonra Cumhurbaşkanımız canlı bağlantı gerçekleştirdi. İzleyince rahatladık. Bazı şeylerin normale döneceğini umut ettik." diye konuştu.
Geminin 2. Komutanı tutuklu sanık Meftun Metin'e, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile bazı kuvvet komutanlarının açıklamalarını söylediğini, kendisinin televizyon izlemediğini ve olup bitenlerden haberinin olmadığını söylediğini aktaran Özdem, amiral kamarasının önünde sivilleri gördüğünü ifade ederek, "Meftun'a, 'Komutanım neler oluyor? Doğru yerlerden mi emir alınıyor?' diye sordum. O da, gemide misafirimiz var. Gemi komutanımız gerekli yerlerden, doğru yerden emir alıyor. Merak etmeyin.' diye cevap verdi. Meftun Metin'de silah olunca tedirgin oldum. 15 yıllık askerlik hayatımda 2. komutanın gemide ilk defa silah taşıdığını gördüm." şeklinde konuştu.
Misafir olarak bahsedilen kişinin Donanma Komutanı Veysel Kösele olduğunu öğrendiğini anlatan Özdem, şöyle konuştu:
"Amiral kamarasının önünde silah sesi duyulduğu yönünde söylentiler dolaşıyordu. Sonradan öğrendiğime göre Kösele'nin koruma astsubayı Ebubekir Öztürk'e direndiği için ateş edilmiş. Meftun Metin, Öztürk'ün kendisine ve başkasına zarar vermemesi, sakinleşmesi için meyve suyunu benim götürmemi istemiş. Meyve suyunda sakinleştirici mi var yoksa sakinleşmesi için mi dediler tam hatırlayamadım. Ben bu meyve suyunu götürmem dedim. İçinde ilaç olabilir diye korktum. Öztürk'ün tutulduğu amiral kamarasının önünde bekleyen arkadaşlara içecek taleplerinin olup olmadığını sordum. İstemediklerini söyleyince, Metin'e böyle bir istekleri yok dedim. O da bu meyve suyunu kaldırın, ortalıkta durmasın dedi. Koruma astsubayı Ebubekir Öztürk'ün, Donanma Komutanı'nın tutulduğu kamaranın kapısına plastik kelepçe ile bağlı olduğunu gördüm."
Yavuz Gemisi Komutanı Sezai Özgür Öztürk'ün sabaha karşı, "Yaptıklarımdan ve yapmadıklarımdan sorumluyum. Şu andan itibaren Donanma Komutanımızın emrindeyim." diye anons yaptığını belirten Özdem, "Komutanın anonsunu duyunca yanıltıldığımızı, kandırıldığımızı anladım." dedi.
- "Darbe yapıyoruz' deselerdi, geminin yarısı sağ olarak dönemezdi"
Özdem, geminin daha sonra Gölcük Poyraz Limanı'na demirlediğini ve herkesin savcıya ifade verdiğini kaydetti.
Başbakanlık avukatı Halit Çokan'ın, "Gemi komutanının anonsundan sonra kandırıldığınızı ifade ettiniz. Bunu derken neyi kastettiniz?" şeklindeki sorusuna Özdem, "Geminin yanlış yönetildiği ve personelin yanlış yönlendirildiğini söylemek istedim. Gemide kaçırılan biri varsa onlardan biri de benim." diye cevapladı.
Özdem, Gemi Komutanı Öztürk'ün, "Ben size darbeciyim dedim mi veya darbeye destek olacak kanun dışı emirler verdim mi?" sorusunu ise "Ben sizin mi yoksa Donanma Komutanının mı darbeci olduğunu bilemedim. Hala da öyle." şeklinde yanıtladı.
Tanık Aşkın Alper Özdem, bir sanık avukatının, "Gemide size darbe yapıldığını söyleyen oldu mu?" şeklindeki sorusu karşısında, "Darbe yapıyoruz deselerdi, o geminin yarısı sağ olarak dönemezdi zaten." ifadesini kullandı.
Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.
Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum