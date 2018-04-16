Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Diğer tüm gemilerin seyre çıktığını duyduklarını ve büyük bir terör saldırısı olabileceği ihtimaliyle tedirgin olduklarını anlatan Özdem, "Astsubay kamarasında televizyondan Başbakanın bunun bir grup askerin kalkışması olduğu açıklamasını, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve diğer kuvvet komutanlarının bu darbe girişiminin içinde olmadıklarını izledik. İyice tedirgin olduk. Hatta, 'Bu devirde darbeci mi olur, saçmalık' diye tepki gösterdik. Daha sonra Cumhurbaşkanımız canlı bağlantı gerçekleştirdi. İzleyince rahatladık. Bazı şeylerin normale döneceğini umut ettik." diye konuştu.

Geminin 2. Komutanı tutuklu sanık Meftun Metin'e, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile bazı kuvvet komutanlarının açıklamalarını söylediğini, kendisinin televizyon izlemediğini ve olup bitenlerden haberinin olmadığını söylediğini aktaran Özdem, amiral kamarasının önünde sivilleri gördüğünü ifade ederek, "Meftun'a, 'Komutanım neler oluyor? Doğru yerlerden mi emir alınıyor?' diye sordum. O da, gemide misafirimiz var. Gemi komutanımız gerekli yerlerden, doğru yerden emir alıyor. Merak etmeyin.' diye cevap verdi. Meftun Metin'de silah olunca tedirgin oldum. 15 yıllık askerlik hayatımda 2. komutanın gemide ilk defa silah taşıdığını gördüm." şeklinde konuştu.

Misafir olarak bahsedilen kişinin Donanma Komutanı Veysel Kösele olduğunu öğrendiğini anlatan Özdem, şöyle konuştu:

"Amiral kamarasının önünde silah sesi duyulduğu yönünde söylentiler dolaşıyordu. Sonradan öğrendiğime göre Kösele'nin koruma astsubayı Ebubekir Öztürk'e direndiği için ateş edilmiş. Meftun Metin, Öztürk'ün kendisine ve başkasına zarar vermemesi, sakinleşmesi için meyve suyunu benim götürmemi istemiş. Meyve suyunda sakinleştirici mi var yoksa sakinleşmesi için mi dediler tam hatırlayamadım. Ben bu meyve suyunu götürmem dedim. İçinde ilaç olabilir diye korktum. Öztürk'ün tutulduğu amiral kamarasının önünde bekleyen arkadaşlara içecek taleplerinin olup olmadığını sordum. İstemediklerini söyleyince, Metin'e böyle bir istekleri yok dedim. O da bu meyve suyunu kaldırın, ortalıkta durmasın dedi. Koruma astsubayı Ebubekir Öztürk'ün, Donanma Komutanı'nın tutulduğu kamaranın kapısına plastik kelepçe ile bağlı olduğunu gördüm."