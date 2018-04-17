Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Emre Arık, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Samet Genç ve Hüseyin Coşkun da duruşmada hazır bulundu. Darbe girişiminde Gölcük Donanma Komutanlığı limanından seyre çıkartılan ve İstanbul Moda açıklarında caydırıcılık için top atışı yaptırıldığı belirlenen gemilerden TCG Kemalreis Fırkateyni'nde Savaş Harekat Merkezi Elektronik Harp Astsubayı olarak görev yapan Kadir Gülmez, tanık olarak ifade verdi. - Astsubaylar top atışına karşı çıkmış Terör alarmı nedeniyle gemilerin seyre çıktığını, kendisinin de görevli olduğu Kemalreis Gemisi'yle limandan ayrıldıklarını anlatan Gülmez, televizyondan darbe girişiminin yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Astsubay arkadaşlarla konuşup durum değerlendirmesi yaptık. Kanuna ve anayasaya aykırı bir şey yapılmaya çalışılırsa karşı çıkacağımızı, gerekirse denize atlayıp, bu işin içinde olmayacağımız yönünde bir karar vardık." ifadelerini kullandı.

Sabah 05.50 sıralarında İstanbul Moda önlerinde, tutuklu sanık 5 Komodor Önder Öngör'ün emriyle top atışı yapılacağını duyduğunu anlatan Gülmez, şöyle konuştu: "Yarbay Hasan İlhan'a, top atışının neden yapıldığını sorduğumda bana Önder Öngör'ün emir verdiğini söyledi. Ben de İlhan'a bunun kanunsuz bir emir olabileceğini, bu atışın sorgulanması gerektiğini ve yarın bunun hesabının savcılar tarafından sorulabileceğini söyledim. Tutuklu sanık Hasan İlhan da bana, 'Top atışı emrini 3 kez teyit ettim. Biz doğru taraftayız, darbeyi desteklemiyoruz' dedi. O sırada alçak uçuş yapan F-16 uçaklarının olması, top atışının denize yapılacağı ve eğitim mermisi kullanılacağını öğrenince karşı koymadık. Komodor Önder'in atış emrini yerine getiren Gemi Komutanı Arif Çırtlık ve uygulayan silah subayı Özkan Yıldırım'dır." Kadir Gülmez, ikinci bir top atışı hazırlığı yapıldığını öğrendiklerini dile getirerek, "İlhan'a, karaya ve canlı hedeflere top atışı yapılırsa diğer astsubay arkadaşlarımla buna karşı çıkacağımızı, geminin seyir yapmasını engelleyeceğimizi söyledim. Daha sonra top atışı yapılmadı." şeklinde konuştu.