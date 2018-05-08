Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Duruşmada, darbe girişiminde Gölcük Donanma Komutanlığı'nda teğmen olarak görev yapan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan U.K, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenildi.

Duruşmayı, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da takip etti.

Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Abdullah Yörük ve TBMM adına avukat Ömer Burak Barış da duruşmada hazır bulundu.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

U.K, daha önce "Levent" kod adıyla tanıdığı Emrah Çoban'ı, emniyette gösterilen fotoğrafından teşhis ettiğini belirtti.

Deniz astsubay olarak 2010 yılında göreve başladığını ve 2017'de sınavla teğmen olduğunu anlatan U.K, söz konusu yapıya dini gerekçelerle lise yıllarında girdiğini öne sürdü.

U.K, "O dönem benimle "Uğur" kod isimli abi konumunda biri ilgileniyordu. Uğur, bana kendisinden üst seviyede abi olduğunu söylediği Emrah Çoban'la tanıştırdı ve bundan sonra bu kişinin benimle ilgileneceğini söyledi. Evlerde haftada 1-2 kez sohbet toplantıları yapıyorduk. Namaz kılıyor, dini ve Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyorduk. Himmet adı altında her ay para yardımı alıyorlardı. Kurban parası verdim. Zaman gazetesine abone oldum." şeklinde konuştu.

- "Kendinizi solcu görüşlü biri gibi gösterin"

"Bu yapıda tam bir gizlilik vardı. Bana dikkat etmem ve kendimi gizlemem konusunda telkinlerde bulunuyorlardı." diyen U.K, şöyle devam etti:

"Bize sürekli, abdest almayın, teyemmüm alın. Açıktan namaz kılmayın, göz ucuyla ima yoluyla kılın şeklinde telkinde bulunuyorlardı. İçki içmeseniz de içiyormuş gibi yapın. Zor durumda kalırsanız, içebiliyorsanız için. Tanımadığınız insanlarla dini konulara girmeyin. Birbirinize veya başka birine 'şakirt' veya 'mübarek' gibi ifadeler kullanmayın. Kendinizi solcu görüşlü biri gibi gösterin. Böyle bir imaj verin. Çoğunluk oruç tutuyorsa siz de tutun ama arada bir 2-3 gün tutmayın, sonra yeniden başlayın diyorlardı.