Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Abdullah Yörük ve TBMM adına avukat Ömer Burak Barış da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki askeri personelden sorumlu "mahrem abi" olduğu değerlendirilen, daha önce FETÖ ile iltisaklı bir hastanede çalışan ve FETÖ üyeliğinden tutuklanan Emre Öztürk, tanık olarak dinlenildi. - "Donanmadaki askeri personelden sorumlu oldum" Yalova Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadenin kendisine ait olduğunu belirten Öztürk, yakalandığı Kazakistan'dan iade edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Donanma Komutanlığı'ndaki rütbelilerden sorumlu "mahrem abi" olduğu iddia edilen "Aydın" kod isimli sanık Zabit Kişi ile Yalova'da tanıştığını söyledi.

Öztürk, "Cemil" kod isimli kişinin kendisini örgütün mahrem yapısıyla tanıştırdığını, kendisine "Erdem" kod adı verdiğini ifade ederek, "Cemil daha sonra bana, Donanma Komutanlığı'ndaki askeri personelle ilgilenip ilgilenemeyeceğimi sordu. Ben de kabul ettim." diye konuştu. Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin, sanığa, emniyetteki ifadesinde FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanması hakkında bilgi verdiğini hatırlatması üzerine, Öztürk, avukatı olmadan bu konuda konuşmayacağını söyledi. Emniyetteki ifadesinde Zabit Kişi'nin örgütün mahrem yapısında olduğunu belirtmesine rağmen Öztürk, savunmasında, "Zabit Kişi ile mahrem yapılanma içerisinde bir irtibatım olmadı. Kendisinin mahrem yapıda bir görevi olup olmadığını da bilmiyorum." dedi. Öztürk, kullandığı ByLock'un IP numarası ile kimlerle görüştüğünü hatırlamadığını ileri sürdü. Firari darbeciler eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ı İstanbul'a götüren davanın "mahrem abi" konumundaki diğer sanıklardan Oktay Aygün'ün ByLock listesinde, tutuklu tanık Öztürk'ün "Sema Erdem" olarak kayıtlı olduğu belirtildi.

- Tanık Burak Şenel Hakkında FETÖ/PDY soruşturması devam eden diğer tanık Burak Şenel ise kaçan darbeci amirallerin İstanbul'a götürülmesinde otomobiliyle artçı olarak görev aldığı iddia edilen "mahrem abi" konumunda olduğu değerlendirilen, meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuklu sanık Mehmet Sarı'yı tanıdığını belirtti. Şenel, Gölcük'e geldiğinde örgütten "İzzet" kod isimli kişinin kendisini Mehmet Sarı ile tanıştırdığını, adını bilmediğini, kendisine "abi" diye hitap ettiğini ve 3-4 kez görüştüklerini anlattı. Örgüt içerisinde görüşmelerin genelde ankesörlü sabit telefonlardan yapıldığını aktaran Şenel, 2014'de örgütten ayrılma kararı aldığını, birkaç kez telefon numarasını değiştirdiğini belirten Şenel, "O dönem cemaat olarak bilinen bu yapıya ortaokul dönemlerinde girdim. Derslerime yardımcı oldukları için minnet duygusu ile aradıkları zaman cevap veriyordum. Ancak bunun dışında cemaatle görüşmedim." şeklinde konuştu. Duruşma salonunda Mehmet Sarı ile yüzleştirilen Şenel, "Evet, Kocaeli'ye geldiğimde görüştüğüm ve abi diye hitap ettiğim kişi bu şahıstır." dedi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor. İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.