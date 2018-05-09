Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan ve TBMM adına avukat Ömer Burak Barış duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Darbe girişiminde, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan ve hakkında FETÖ'den adli soruşturma açılan Murat Altuntaş, tanık olarak dinlenildi. Altuntaş, 15 Temmuz 2016'da akşam saatlerinde mesai bittikten sonra akrabalarının bulunduğu Bursa Orhangazi ilçesine gittiğini ve burada TRT'de yayınlanan sıkıyönetim mesajını izlediğini anlattı. Altuntaş, bunun üzerine Gölcük'te birlik içinde bulunan evine döndüğünü, gelişmeleri takip etme düşüncesiyle de Donanma'ya gittiğini öne sürdü.

Kapıda halkın toplandığını ve polislerin güvenlik önlemi aldığını, burada astsubay Melih Meriç ile karşılaştığını ve neler olduğunu sorduğunu belirten Altuntaş, "O sırada Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren makam aracı ile geldi. Bize vatandaşları göstererek, 'Bunlardan korkmayın, bunlar çapulcu.' dedi." ifadelerini kullandı. İmren'in sürekli birlik içinde dolaşarak sağa sola emirler verdiğini anlatan Altuntaş, şöyle konuştu: "Bir süre sonra yanında yüzbaşı ile gelen İmren, 'Bu vatan hainini alın, götürün. Emrimi dinlemedi.' diyerek yüzbaşıyı askerlere teslim etti. O sırada kimin darbeci kimin darbe karşıtı olduğunu anlayamıyorduk. İmren, 'Denizaltı Filo Komutanlığı'nda hainler var. Orayı kontrol altına alacağız.' dedi. Ben denizaltıcı olduğum için beni de yanına alarak birtakım uzman çavuşlarla filonun önüne gittik. Bize, filoya kimsenin girip çıkmaması emrini verdi. Bize, 'Bu saatten sonra Donanma Komutanı ve Cumhurbaşkanı bile gelse tutuklarım.' dedi. Bu sözünden dolayı İmren'in darbeci olabileceğini anlamıştık ama yine de kimseye güvenemiyorduk."

Tanık Altuntaş, darbeci tarafın kim olduğunu aralarında tartışırken, yanlarında bulunan uzman çavuş Adem Metin'in, "Darbeci Hayrettin İmren" dediğini aktararak, "Biz de kendisine 'Nereden biliyorsun?' diye sorduk. O da olaylar başladığında Hayrettin İmren bize 'Hükümeti ele geçirdik.' şeklinde konuşmuştu. O zaman darbeci olduğunu anladım' dedi. Biz de 'Neden daha önce bunu söylemedin?' diye sorunca, kimseye güvenemediği için söylemediğini anlattı." ifadelerini kullandı. Daha sonra silahlarını Denizaltı Filosu Komutanlığı'na teslim ederek buradan uzaklaştıklarını anlatan Altuntaş, "İmren, emrini dinlemeyen askerleri arıyormuş. Bulunca vuracağını söylemiş." dedi. - "Darbeci Hayrettin İmren'e operasyon yapmaya karar verdik" Başka bir davada tutuksuz yargılanan eski Uzman Çavuş Özgür Can Çelik ise İskenderun'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada, tanık olarak dinlendi. Darbe girişimi akşamı vatandaşların Donanma Komutanlığı'nın kapılarında toplandığını ve "Niye darbe yapıyorsunuz?" şeklinde bağırarak, darbe karşıtı sloganlar attığını belirten Çelik, "Semih Aksel yüzbaşı halka megafonla seslenerek, darbeci olmadığımızı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu kalkışmanın içinde olmadığını, darbecilere karşı mücadele verdiklerini söyledi. Sonra Türk bayrağı açtık. Bunun üzerine vatandaşlar sakinleşti, bizi alkışladı. Biz de onları alkışladık." diye konuştu.