Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan ve TBMM adına avukat Ömer Burak Barış duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Duruşmada, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, darbeci eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in talimatıyla, zor kullanılarak alıkonulan ve cezaevi nakil aracıyla İstanbul Maltepe'ye götürülürken Gebze'de polis ekiplerince kurtarılan dönemin Harp Filosu Komutanı, halen İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı olarak görev yapan Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ın eski emir astsubayı Erkan Aker tanık olarak dinlenildi.

- "Komutanına beni görmediğini söyle" Aker, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akşamı, Donanma Komutanlığı'nda nedeni henüz belli olmayan hareketliliklerin yaşandığını, gemilerin seyre kalktığını belirterek, şöyle konuştu: "İskender amiral, neler olduğunu öğrenmem için beni Poyraz Limanı'na gönderdi. Daha sonra dönemin Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral firari sanık Ayhan Bay'ın birlik içindeki evine giderek, 'Komutanım bilgi istiyor, neler olduğunu soruyor?' dedim. Bay, bana 'Komutanına beni görmediğini söyle' diye cevap verdi. Orada tutuklu sanık Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici de vardı. Bana, 'Komutanına, Ayhan Bay'ın evde olmadığını söyle' dedi." - "Beni yere yatırdılar, İskender amirali zorla götürdüler" İskender amiralin, Ayhan Bay'ın evine giderek, "Gemileri kaldırmışsınız, siz bunu kimin emri ile yapıyorsunuz?" diye sorduğunu anlatan Aker, "Ayhan Bay, 'Ben Genelkurmay'ın emri ile hareket ediyorum' dedi. İskender amiralin emri ile silah ve şarjör aldım. O sırada tutuklu sanıklar, Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve emir astsubayı İsmet Coşkun geldi. İmren'in emri ile yere yatırıldım. Başıma ayaklarıyla bastılar. Silahımı aldılar. Bana bunu yapanı karanlık olduğu için göremedim. Hayrettin İmren'in, Ahmet İskender Yıldırım amirali zorla götürdüğünü gördüm. İskender amiral sürekli, 'Beni götüremezsiniz. Bu yaptığınız suçtur' diyordu. İmren, 'bu konuda emir var' deyince, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem sıkıyönetim mesajını getirdi. İskender amiral mesajı okuyunca, Erdem'e küfür etti ve ardından araca bindirildi." şeklinde konuştu.

Aker, Merkez Komutanlığı'na götürülen İskender amiralin, sıkıyönetim mesajını tekrar okuduğunu, Ayhan Bay'ın getirilmesini emrettiğini belirterek, gelmezse mahkemeye vereceğini söylediğini ifade etti. - "Gemilerin geri dönmesi için 3 kez emir verdi" Daha sonra Merkez Komutanlığı'na giderek, İskender amiralin nerede olduğunu sorduğunda İmren'in yakasına yapışarak, küfür ettiğini anlatan Aker, "Cezaevi nakil aracı ile İstanbul'a götürülürken polis tarafından kurtarılan İskender amiral, dışarıdan nöbetçi subaylığını arayarak kaç kişi olduğumuzu sordu. Sakin olmamızı ve kan dökülmesini istemediğini söyledi." diye konuştu. Tanık Aker, Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ın o gece seyre kalkan gemilerin geri dönmesi için 3 kez emir verdiğini aktardı. Söz alan tutuklu sanık 5 Komodor Kurmay Albay Önder Öngör, Yıldırım'ın gemilerin geri dönmesi için kendisine emir vermediğimi öne sürdü. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.