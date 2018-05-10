Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Duruşmada, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TCG Oruçreis Gemisi'nde yüzbaşı rütbesiyle silah subayı olan ve hakkında idari soruşturma başlatılan Mehmet Ali Kılıç, tanık olarak dinlenildi. Kılıç, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da akşam saatlerinde ailesiyle orduevinde yemek yedikten sonra eve geldiğini, şarjı bittiği için bir süre kapalı olan telefonunu açtığında, geminin WhatsApp grubundan gelen mesajlarda, derhal gemiye gelmesinin istendiğini söyledi. -"Kimse yaklaşmasın vururum"

Hemen Poyraz Limanı'na gittiğini ancak Sabotaja Karşı Koruma (SABKOR) alarmı verilmesi gerekçesiyle gemilerin seyre kaldırılmış olduğunu gördüğünü anlatan Kılıç, "Daha sonra Harp Filosu Komutanlığı'dan bağrışmalar duydum. Yaklaştığımda, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ın, kolundan tutularak zorla götürüldüğünü gördüm. Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren silahını çekerek, 'kimse yaklaşmasın, yoksa vururum' diye bağırıyordu. Bunun üzerine orada bulunanlar uzaklaştı." diye konuştu. Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem'in, sonradan sıkıyönetim mesajı olduğunu öğrendiği evrakı, İskender amirale getirdiğini anlatan Kılıç, "İskender amiral mesajı okuyunca, Erdem'im yüzüne fırlatarak, üzerine yürüdü. Daha sonra, 'görüyorsunuz, şahitsiniz. Beni kanunsuz bir şekilde zorla götürüyorlar' dedi. İmren, zorla araca bindirmeye çalıştığı İskender amirale arabaya binmesini, yoksa vuracağını söyledi. İskender amiral de 'vatan için ölümü göze alırım' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, tanık Kılıç'a, yoruma dayalı ve yönlendirici sorular sorduğu gerekçesiyle, tutuklu sanık Murat Erdem'e müdahale etti. Sevimli, kendisiyle tartışmaya giren Erdem'i uyardı. - "Darbeci amiraller botla kaçtı" Darbe girişiminde, Donanma Komutanlığı Liman Kontrol Radarı'nda görevli olan tanık Tarık Ateş, ifadesinde, gemilerin Poyraz Limanı'ndan seyre kalktığını görünce, durumu Donanma Üs Savunma Harekat Merkezi Amiri Serdar Uysal'a rapor ettiğini söyledi. Dönemin Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin, İzmit Körfezi'ne giren tüm gemilerin teşhis edilmesi emri üzerine çalışma başlattıklarını anlatan Ateş, temas tespit etmelerine rağmen teşhis edemediklerini belirtti. Ateş, Poyraz Limanı'ndan kaçan darbeciler eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ı taşıyan Sahil Güvenlik (SG 19) botuna, "Kaçakları taşıyorsunuz, suç işliyorsunuz." şeklinde defalarca yapılan çağrılara cevap verilmediğini ifade etti.

Botun saatte 110 kilometre hızla Başiskele ilçesine doğru gittiğini radardan tespit ettiklerini dile getiren Ateş, "Polis botu peşinden takip etti ama SG 19 daha hızlı olduğu için yetişemedi." dedi. Tanık Tarık Ateş, tutuksuz yargılanan dönemin Donanma Üs Savunma Harekat Merkezi Komutanlığı Amiri Serdar Uysal'ın, kendisine yasa dışı bir emir vermediğini kaydetti. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenebilmesi için duruşmayı 14 Mayıs'a erteledi. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.