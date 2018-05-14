Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve belediye meclis üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Duruşmada, darbe girişiminde Gölcük Donanma Komutanlığı'nda binbaşı rütbesiyle TCG Büyükada Gemisi Komutanı olarak görev yapan, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan H.T, tanık olarak dinlenildi. Tanık H.T, 15 Temmuz 2016'da saat 18.00 sıralarında mesai bitiminde evine gittiğini, 21.30'da eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın telefonla arayarak, "Sabotaja Karşı Koruma (SABKOR) alarmı var, hemen gemini kaldır." şeklinde emir verdiğini belirterek, 16 dakika içinde komutanı olduğu TCG Büyükada Gemisi'ni seyre kaldırdığını söyledi.

TCG Büyükada Gemisi'nin MİLGEM projesi kapsamında üretildiğini ve geminin üretiminden bu yana projenin içinde olduğunu ifade eden H.T, "Milli imkanlarla yapılan gemi, Deniz Kuvvetleri'nin gözbebeğidir. Bundan dolayı herhangi bir terör saldırısında zarar görmemesi için gemiyi seyre kaldırdım. Poyraz Liman'ında tam bir kargaşa ve kaos hakimdi. Bazı gemiler kalkmış, bazıları da seyre çıkma hazırlığındaydı. Gemide 16-17 astsubay ve 17 kadar er vardı. X-Band uydu sistemini ve J-Chat haberleşme sistemini açtırdım." diye konuştu. - Darbeci amiralden "beni arayıp durma" talimatı Ayhan Bay'ı defalarca aradığını ancak ulaşamadığını anlatan H.T, "Bir süre sonra ulaştığımda bana, 'Beni arayıp durma. Marmara Denizi'ne normal seyrini yap.' şeklinde cevap verdi. O sırada İstanbul'da köprünün askerce kapatıldığını ve ülke genelinde hareketliliklerin yaşandığını öğrendim. Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ı aradım. Telefona emir astsubayı çıktı ve komutanın derdest edilerek etkisiz hale getirildiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele'yi arayarak, "Genelkurmay'dan sıkıyönetim mesajı geldiğini, kimseye gösterilmemesi emrini vererek mesajı kasaya kilitlediğini ve darbecilerin emrine uymayacağını" söylediğini aktaran H.T, şunları kaydetti: "Donanma Komutanı bana, 'Emirleri sadece benden alacaksın. Yavuz Gemisi'ne geçeceğim, benden emir bekle.' dedi. Bir haber gelmeyince, tekrar aradığımda Kösele'ye ulaşamadım. Yavuz Gemisi'ni aradım. Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk'e Donanma Komutanı ile görüşmek istediğimi söyledim. Müsait olmadığını belirtti. 'Komodorla görüşeyim' dedim, onun da müsait olmadığını söyledi. Gemiyi yakından takip etmek istediğimizi söyleyince bana 'Hayır, beni takip etme.' diye bağırdı. Bu durum beni şüpheye sevk etmişti. Sonradan edindiğim bilgiye göre Öztürk, kendini kaybetmiş ve silahları yükleyin emri vermiş." - "Herkes TRT'deki sıkıyönetim mesajını izlesin" anonsu H.T, TCG Oruçreis Gemisi'nden, Poyraz 14 telsiz kanalı kullanılarak, "TRT'de sıkıyönetim mesajı okunuyor. Herkes TRT'yi izlesin" şeklinde anons yapıldığını dile getirdi.