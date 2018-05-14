Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin alıkonulduğu TCG Yavuz Gemisi'nde seyir astsubayı olarak görev yapan, halen TCG Çeşme Gemisi'nde aynı görevi sürdüren Abdülkadir Erkuş, tanık olarak dinlenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı 301 Filo Komutanı Binbaşı Hacı Darıcı'nın eşi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Ankara'da açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesine karar verdi. Buna göre, Donanma davasında sanık sayısı 87'ye yükseldi.

Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Köprü üstünde seyir astsubayı olarak görevine devam ettiği sırada, saat 03.00'de Yavuz Gemisi 2. Komutanı Meftun Metin'in elinde 2 tabancayla geldiğini, gemi komutanı Sezayi Özgür Öztürk'te de silah olduğunu ifade eden Erkuş, "Bir süre sonra, Öztürk ve Meftun ellerinde silahla, amiral kamarasına indi. Orada sivil 2 kişi daha vardı. Sonradan o kişilerin Donanma Komutanı Kösele'nin koruma astsubayı Ebubekir Öztürk ve emir astsubayı Yalçın Gül olduğunu öğrendim. Bir süre sonra arka arkaya 2 el silah sesi duydum. Baktığımda Ebubekir Öztürk ellerinden kamaranın kapısına kelepçelenmişti. Yalçın Gül'ü ise geminin salonuna götürdüler." diye konuştu.

İkinci Komodor Albay Levent Kerim Uça'nın bir misafir alınacağını belirterek saat 02.30'da Kadıköy önlerine gittiklerini, bir süre burada bekledikten sonra seyre devam ettiklerini anlatan Erkuş, gemiye gelen kişinin Donanma Komutanı Veysel Kösele olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti.

Erkuş, 15 Temmuz 2016 sabahı TCG Yavuz Gemisi ile Deniz Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni için İstanbul Heybeliada açıklarına demir attıklarını, tören sonrası Gölcük'e dönerken Osman Gazi Köprüsü yakınlarında tatbikat yapılacağı gerekçesiyle TCG Fatih Gemisi ile Marmara Denizi'ne geri döndüklerini söyledi.

- Gemi komutanı Genelkurmay'dan gelen emirleri uygulamış

Erkuş, gemiden, "Genelkurmay'dan gelen doğrultusunda Donanma Komutanı Veysel Kösele amiral kamarasında misafir ediliyor." şeklinde anons duyduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde gemi komutanı Sezayi Özgür Öztürk, 'Genelkurmay'dan gelen emirleri uyguladım. Bütün sorumluluk bana ait. Bahtınız açık olsun.' şeklinde anons yaptı. Daha sonra Donanma Komutanı ve komodor serbest bırakıldı. Öğle saatlerinde Gölcük Poyraz Limanı'na dönüş yaptık." dedi.

- Tanık Mücahit Uzun

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda er şoför olarak askerlik yapan Mücahit Uzun, Lüleburgaz 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenildi.

Kimin doğru kimin yanlış olduğunu anlayamadıklarını ifade eden Uzun, bir süre sonra Ayhan Bay'ın emir astsubayı Serkan Dumanlıdağ'ın telefon ederek kendisini çağırdığını, Poyraz Liman'ında bir misafirin olduğunu ve Bay'ın evine getirmesini istediğini belirterek, "Limana gittiğimde sahil güvenlik botu yanaşmıştı ve önünde takım elbiseli biri vardı. Kim olduğunu bilmediğim kişiyi alıp Bay'ın evine götürdüm, bir süre görüştüler. Daha sonra Merkez Komutanlığı'nda bulunan Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in yanına götürdüm." diye konuştu.