Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.
- Sanık sayısı 87'ye yükseldi
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı 301 Filo Komutanı Binbaşı Hacı Darıcı'nın eşi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Ankara'da açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesine karar verdi. Buna göre, Donanma davasında sanık sayısı 87'ye yükseldi.
Duruşmada, darbe girişimi sırasında Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin alıkonulduğu TCG Yavuz Gemisi'nde seyir astsubayı olarak görev yapan, halen TCG Çeşme Gemisi'nde aynı görevi sürdüren Abdülkadir Erkuş, tanık olarak dinlenildi.
Erkuş, 15 Temmuz 2016 sabahı TCG Yavuz Gemisi ile Deniz Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni için İstanbul Heybeliada açıklarına demir attıklarını, tören sonrası Gölcük'e dönerken Osman Gazi Köprüsü yakınlarında tatbikat yapılacağı gerekçesiyle TCG Fatih Gemisi ile Marmara Denizi'ne geri döndüklerini söyledi.
İkinci Komodor Albay Levent Kerim Uça'nın bir misafir alınacağını belirterek saat 02.30'da Kadıköy önlerine gittiklerini, bir süre burada bekledikten sonra seyre devam ettiklerini anlatan Erkuş, gemiye gelen kişinin Donanma Komutanı Veysel Kösele olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti.
- "Donanma Komutanı'nın koruma astsubayını kelepçelediler"
Köprü üstünde seyir astsubayı olarak görevine devam ettiği sırada, saat 03.00'de Yavuz Gemisi 2. Komutanı Meftun Metin'in elinde 2 tabancayla geldiğini, gemi komutanı Sezayi Özgür Öztürk'te de silah olduğunu ifade eden Erkuş, "Bir süre sonra, Öztürk ve Meftun ellerinde silahla, amiral kamarasına indi. Orada sivil 2 kişi daha vardı. Sonradan o kişilerin Donanma Komutanı Kösele'nin koruma astsubayı Ebubekir Öztürk ve emir astsubayı Yalçın Gül olduğunu öğrendim. Bir süre sonra arka arkaya 2 el silah sesi duydum. Baktığımda Ebubekir Öztürk ellerinden kamaranın kapısına kelepçelenmişti. Yalçın Gül'ü ise geminin salonuna götürdüler." diye konuştu.
- Gemi komutanı Genelkurmay'dan gelen emirleri uygulamış
Erkuş, gemiden, "Genelkurmay'dan gelen doğrultusunda Donanma Komutanı Veysel Kösele amiral kamarasında misafir ediliyor." şeklinde anons duyduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde gemi komutanı Sezayi Özgür Öztürk, 'Genelkurmay'dan gelen emirleri uyguladım. Bütün sorumluluk bana ait. Bahtınız açık olsun.' şeklinde anons yaptı. Daha sonra Donanma Komutanı ve komodor serbest bırakıldı. Öğle saatlerinde Gölcük Poyraz Limanı'na dönüş yaptık." dedi.
- Tanık Mücahit Uzun
Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda er şoför olarak askerlik yapan Mücahit Uzun, Lüleburgaz 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenildi.
Kimin doğru kimin yanlış olduğunu anlayamadıklarını ifade eden Uzun, bir süre sonra Ayhan Bay'ın emir astsubayı Serkan Dumanlıdağ'ın telefon ederek kendisini çağırdığını, Poyraz Liman'ında bir misafirin olduğunu ve Bay'ın evine getirmesini istediğini belirterek, "Limana gittiğimde sahil güvenlik botu yanaşmıştı ve önünde takım elbiseli biri vardı. Kim olduğunu bilmediğim kişiyi alıp Bay'ın evine götürdüm, bir süre görüştüler. Daha sonra Merkez Komutanlığı'nda bulunan Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in yanına götürdüm." diye konuştu.
Tuğamiral Hayrettin İmren'in 50-60 kişilik silahlı askerlerle limana gittiğini ve yaklaşan gemilere ateş edilmesi emrini verdiğini söyleyen tanık Uzun, "Sabah 08.30 gibi İmren araç istedi. Ben gittim ve İmren'i alarak Poyraz Limanı'na götürdüm. İmren ve Ayhan Bay, sahil güvenlik botuna binip kaçtılar. Daha sonra Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım üssü kontrol altına alarak, sükuneti sağladı." ifadelerini kullandı.
- Vali Güzeloğlu'nun tanık olarak ifadesine başvurulacak
Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Donanma davasında tutuklu olarak yargılanan eski Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın talebi üzerine, darbe girişimi sırasında Kocaeli Valisi olarak görev yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.
- İddianameden
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.
İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.
Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
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