Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Emre Arık duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Duruşmada, darbe girişimi sırasında Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin alıkonulduğu TCG Yavuz Gemisi'nde Ana Batarya Topçu Astsubayı olan, halen Foça Deniz Üs Komutanlığı emrinde görev yapan Mustafa Demir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenildi. Demir, 15 Temmuz 2016 sabahı, Deniz Lisesi'ndeki mezuniyet töreni için Yavuz Gemisi ile İstanbul Heybeliada açıklarına gittiklerini, akşam saatlerinde Gölcük Poyraz Limanı'na dönerken, Osman Gazi Köprüsü yakınlarında tatbikat eğitimi yapılacağı şeklinde anons yapılmasının ardından Marmara Denizi'ne geri döndüklerini söyledi.

- "Donanma Komutanı'nı gemide misafir ediyoruz" Bir süre sonra Sabotaja Karşı Koruma (SABKOR) alarmı verildiğini ve herkesin görevli olduğu savaş yerlerine geçtiğini anlatan Demir, "Silahlıktan köprü üstüne G3 silahı ve mermi istendi. Silah astsubayı toplara mermi yüklediği için ben götürdüm ancak Gemi 2. Komutanı Yarbay Meftun Metin gelerek, bu silahın yerine 3 Sarsılmaz tabanca istedi. Birini Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk'e vereceğini söyledi. Ben de kendisine silahlar ile şarjör ve 25 mermi verdim. Metin, silahlık ve cephaneliğin anahtarını istedi, verdim." diye konuştu. Meftun Metin'in, Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin gemide misafir edildiğini, limana gidildiğinde emniyet güçlerine teslim edileceğini söylediğini dile getiren Demir, "Donanma Komutanı'nın alıkonularak, amiral kamarasına kilitlendiğini o zaman öğrendim. O sırada bazı arkadaşlar silah sesleri duyduğunu söyledi. Amiral kamarasını gören bölümde kalabalık olduğunu gördüm. Orada adını sonradan öğrendiğim Kösele'nin koruma astsubayı Ebubekir Öztürk'ün, amiralin kapısına bağlamak için kelepçe istendi. Bulunamayınca 'sıçan kuyruğu' diye tabir ettiğimiz plastik kelepçe getirildi. Kelepçe ile Öztürk'ü bağlayamayınca bir astsubay 'ben bağlarım' diyerek, kamaranın bulunduğu yere gitti." ifadelerini kullandı.

Kösele'nin kaldığı kamaranın arka kapısının iple bağlanması ve ipin kim tarafından getirildiğini görmediğini söyleyen Demir, "Vardiya değişimi sonrası gece kamarada istirahate çekildim. Sabah kalktığımda geminin limana döndüğünü gördüm. Öğle saatlerinde Poyraz Limanı'na demir attık. Savcı ve polisler geldi, bazı personeli tutukladı." dedi. - "16 Temmuz sabahı gemide karamsar bir hava hakimdi" Darbe girişiminde Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Turgutreis Gemisi'nde seyir astsubayı olarak görev yapan Koray Yıldız, tanık olarak verdiği ifadede, terör alarmı nedeniyle 21.45 sıralarında geminin seyre kaldırıldığını, Osmangazi Köprüsü'ne geldiklerinde dinlenmek içim kamaraya çekildiğini belirtti. Sabah 06.00 gibi uyandığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti: "Ben istirahate gidene kadar gemide şenlik havası vardı. Sabah kalktığımda ise hüzün ve karamsar bir hava hakimdi. Gemi komutanı Ali Kocamanoğlu, 'Darbe girişimi bastırılmıştır. Limana geri dönüyoruz.' şeklinde anons yaptı. 16 Temmuz sabahı Kocamanoğlu ve Ergin'i yere çökmüş, başları ellerinin arasında karamsar ve düşünceliydiler. Bu yorgunluk hali değil."

Yıldız, Kocamanoğlu'nun silah aldığını görmediğini ancak silahını, silah subayı Fatih Ergin'e verdiğini gördüğünü ifade etti. - Tanık Serkan Coşkunkan Darbe girişimi sırasında TCG Kemalreis Gemisi'nde yüzbaşı rütbesiyle Başçarkçı olan, halen Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı Karargah Destek Kıtaları Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Serkan Coşkunkan, tanık olarak ifade verdi. O akşam 21 sıralarında geminin nöbetçi vardiya amirinin telefonla arayarak, terör eylemi nedeniyle 5 Komodor Önder Öngör'ün emri ile gemilerin seyre çıkacağını söylediğini belirten Coşkunkan, Kemalreis Gemisi'ne giderek, tutuklu sanık Gemi Komutanı Yarbay Arif Çırtlık'ın talimatı ile geminin seyre çıkarıldığını dile getirdi. Televizyondan darbe girişimi görüntülerini izlediğini, durumu Çırtlık'a anlattığını belirten Coşkunkan, "Sabah 05.30 gibi gemiden top atışı yapıldı. Gemi Komutanı Yarbay Arif Çırtlık bu atışın Yavuz Gemisi'ni taciz eden bir botu caydırmak için, geminin bekası için yapıldığını söyledi. Ancak biz o bölgede bir bot görmedik. Atış için yazılı emir isteyen bir personele 'hazırla getir, imzalarım.' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor. İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.