Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan da hazır bulundu. Duruşmayı, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve belediye meclis üyeleriyle bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Mahkeme heyeti, darbeci amirallerle irtibatının bulunduğu, onları darbe toplantılarına götürdüğü ve kaçtıkları dönemde sakladığı, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abisi" olduğu belirtilen tutuklu sanıklarından "Mert" kod isimli Yakup Dalkılıç hakkında, "2010 yılı KPSS sınavında usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak, "dolandırıcılık ve sahtecilik" suçlamasıyla Ankara'da açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tanıkların çeşitli mazeretlerle duruşmaya gelmemesi üzerine, sabahki oturumu kapattı. - "Telefonları topladılar, televizyon yayınını kestiler" Öğleden sonra devam edilen duruşmada, darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı TCG Oruçreis Gemisi'nde seyir astsubayı olarak görev yapan ancak meslekten ihraç edilen Kaan Köksal, tanık olarak dinlenildi. Köksal, darbe girişimi günü gemide nöbetçi olduğunu, saat 21.20 sıralarında TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çarman, ikinci komutan Binbaşı Özgür Gencer ve Gemi Harekat Subayı Deniz Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar'ın geldiğini, terör saldırısı ihbarı olduğu gerekçesiyle gemilerin seyre kaldırılmasını istediklerini söyledi. Komodor Önder Öngör'ün de gemide olduğu halde saat 21.35 gibi seyre kalktıklarını anlatan Köksal, "Bize Osmangazi Köprüsü'ne kadar gidilip dönüleceği söylenmişti ancak gemi Marmara Denizi'ne doğru gidiyordu. Tüm emir ve faaliyetlerin journal kayıtlarına geçmesi talimatını verdim. O sırada gemi komutanı tarafından tüm cep telefonları toplatıldı ve dolaba kitlendi. Ayrıca televizyon yayınları da devre dışı bırakıldı. Yaklaşık 2 saat sonra telefonlarımız geri verildi. Ayrıca televizyon izlememize izin verildi. Ülke genelinde darbe girişimi olduğunu televizyondan öğrendik." diye konuştu.

Köksal, Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin Yavuz Gemisi'nde tutsak edildiğini öğrendiklerini, kurtarmak için gemiye yaklaştıklarını ancak daha sonra herhangi bir müdahalenin yapılmadığını belirtti. Gemide herkesin telaşlı olduğunu ve kimsenin bir şey bilmediğini dile getiren Köksal, şöyle devam etti: "Komodor Önder Öngör, gemiden top atışı yapılmasını emretti ancak gemi komutanı Güray Çerman yeterli personel olmadığı için bunun yapılamayacağını söyledi. Daha sonra köprü üstünde Öngör ve Çerman telefona gelen bir mesajı gemide anons ettirip ettirmeyecekleri konusunu görüşüyorlardı. Sonra vazgeçtiler. O mesajın sıkıyönetim mesajı olup olmadığını bilmiyorum. Geminin telsiz sistemi çalışmadığı için sıkıyönetim mesajı gelmedi. Komodor Öngör, 'TRT'deki sıkıyönetim mesajı tüm personel tarafından izlenecektir.' şeklinde anons yaptırdı." Tanık Köksal, Öngör'ün "Sıkıyönetim direktiflerine herkes uyacak." şeklinde anons yaptırdığına dair önceki ifadesini kabul etmediğini söyleyerek, geri çekti. Köksal, Öngör'ün kendisine, "Gece boyunca beni üst düzey komutan aradı. Gemiyi teslim etmememi, limana götürmememi emir ve telkin etti ama biz bu emirleri dinlemedik, gemileri limana götürdük." şeklinde konuştuğunu belirtti.

- "Darbe girişimi olduğunu anladık, gemileri kaldırmadık" Darbe girişimi sırasında TCG Gazal Gemisi Komutanı olan, halen Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görev yapan Binbaşı Fehmi Yavuz Altın da tanık olarak verdiği ifadede, tutuklu sanık eski Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu'nun tüm gemilerin seyre kalktığını belirterek, personeli göreve çağırmasını istediğini söyledi. Gemiye giderek personeli görev yerlerine çağırdığını anlatan Altın, şöyle konuştu: "TCG Gazal, Albay Hakkı Burak, Yüzbaşı İhsan Tulunay ve Yarbay Kudret Güngör lojistik gemilerinin komutanları olarak toplandık. O sırada sıkıyönetim mesajı geldi. Yaptığımız değerlendirmeden bunun bir darbe girişimi olduğunu ve yapılanların kanunsuz olduğunu anladık. Gemileri seyre kaldırmadık. Daha sonra televizyonda darbe girişiminin yaşandığını gördük. Donanma Komutanı, Komodor Bahadır Gündoğdu'ya telefonda, 'Sadece benim emirlerime uyacaksınız.' demiş." Avukat Halit Çokan'ın "Gemilerin kaldırılmasının kanunsuz olduğunu nereden anladınız?" şeklindeki sorusuna Altın, "Sıkıyönetim mesajını görür görmez anladık. Mesajdaki imzaların emir komuta dışında atıldığını gördük. Bunun bir darbe girişimi olduğunu anlayarak destek vermedik." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilebilmesi için duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor. İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.