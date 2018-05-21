Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına Avukat Abdullah Yörük de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, darbe girişimi sırasında albay rütbesiyle Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanı ve halen aynı görevde bulunan Serhat Koca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığındaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı. Darbe girişimini televizyon öğrendiğini ve daha sonra birliğe giderek Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya, 'bana ihtiyacınız var mı?" diye sorduğunu ancak Kızılelma'nın "sana ihtiyaç yok" şeklinde cevap verdiğini belirten Koca, dönemin Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe'yi de birlikte gördüğünü, herhangi bir anormal haline şahit olmadığını söyledi.

Üs Komutanı Kızılelma'nın makamında diğer birlik komutanlarının olduğu sırada bir mesaj geldiğini, baktığında televizyonda okunan sıkıyönetim bildirisi ile aynı olduğunu gördüğünü ifade eden Koca, "Tezcan Kızılelma'ya, 'sıkıyönetim mesajını imzalayanı tanıyor musunuz?' şeklinde 2 kez sormama rağmen cevap vermedi. Daha sonra bu mesajın saçma ve uygulanamaz olduğunu söyledim. Karargah Komutanı Albay Ali Yılancı da aynı tavrı sergiledi." diye konuştu. Darbe girişimi nedeniyle üssün kapılarının iş makineleriyle kapatıldığını, hazır kıta askerlerinin buralara sevk edildiğini aktaran tanık Serhat Koca, şöyle konuştu: "Askerlere, 'normal durumda değiliz, şarjörlerinizi takın' emrini verdim. Askerler silahlarını yarım doldurup beklemeye başladı. Ortalık sakinleşince hazır kıtayı normale çevirdik. Herhangi bir hava faaliyetinden haberim olmadı. Tezcan Kızılelma'nın Cengiz Topel Havaalanı'nın kontrol altına alınması yönünde herhangi bir talimatını duymadım. Kızılelma'nın emir astsubayı İsmail Kara'nın üzerinde silah vardı."

- Tanık albay Ender Alev Darbe girişimi sırasında Değerlendirme ve Denetleme Başkanı olarak görev yapan, halen Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Albay Ender Alev, tanık olarak verdiği ifadesinde, televizyondan kalkışmanın olduğunu öğrenmesi üzerine Deniz Hava Kontrol Kısım Amiri Albay Asım Beşli'yi arayarak bilgi edinmeye çalıştığını, daha sonra 23.00 gibi üsse geldiğini belirtti. Tezcan Kızılelma ile görüştüğünü anlatan Alev, "Kızılelma bana, Albay Ömer Faruk Gülbahçe'ye bakarak, 'biz seni çağırmış mıydık?' dedi. Sonra bana sıkıyönetim mesajını verdi. Ben de okudum. Kızılelma ve emir astsubayı İsmail Kara'da silah vardı. 01.30'da toplantı için komutanın odasına geçtik. Kızılelma, sıkıyönetim mesajını oradaki diğer birlik komutanlarına da okuttu. Üssün güvenliği için birer saat devriye atmamızı emretti." ifadelerini kullandı. Üsse doğru bir tankın geldiği yönünde telsiz anonsu geldiğini, albay Gülbahçe'nin bunun bir iş makinesi olduğunu bildirdiğini anlatan Alev, iş makinesinin üssün kapılarının önüne çekilerek, çıkışların engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

Alev, birlikteki uçak ve helikopterlerin bakımının ve yakıt ikmalinin yapıldığını sonradan öğrendiğini belirterek, hava araçlarının uçması için herhangi bir emir verilmediğini dile getirdi. Sabah 08.00 sıralarında üs komutanı Tezcan Kızılelma'nın polisler tarafından gözaltına alınarak, götürüldüğünü ifade eden tanım Ender Alev, kendisinin de daha sonra lojmana gittiğini sözlerine ekledi. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.