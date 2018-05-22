Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına, Avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda üsteğmen rütbesiyle Harekat Merkezi Nöbetçi Subayı olan ve şu an aynı birlikte pilot olarak görev yapan yüzbaşı Ehat Abacıoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı. Abacıoğlu, o akşam nöbetçi olduğu harekat odasındayken nöbetçi astsubayın kendisini telefonla aradığını, Genelkurmay'dan gelen emirle tüm uçuşların yasaklandığını ve hava meydanlarının kapatıldığını söylediğini ifade etti.

Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üssü'nün de hava araçlarına kapatılmasına rağmen, Sahil Güvenlik uçağının indiğini belirten Abacıoğlu, "Uçaktaki ilgililere neden geldiklerini sorduğumda bana, 'Malzeme alacağız, gece uçuşumuz var.' dediler. Ancak meydanın uçuşlara kapatılması nedeniyle kalkamayacaklarını söylediler. Daha sonra pilot, Genelkurmay ile görüşerek izin aldı ve uçağı kaldırarak İzmir'e gittiler." diye konuştu. Televizyondan köprünün askerlerce kapatılmasını izlediklerini ve bir anlam veremediklerini ifade eden Abacıoğlu, şöyle konuştu: "Telsiz nöbetçisi sıkıyönetim mesajını getirdi. Nöbetçi amire götürmesini söyledim. Daha sonra amir, mesajı Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya göndermiş. Üstte her hangi bir uçuş faaliyeti olmadı. Muğla Dalaman'da bir hareketlilik olduğu için durumu sormam istendi. Dalaman'da Blackhawk helikopterin indiğini, silahla müdahale ettiklerini ve helikopterin tekrar kalktığını öğrendim. Bunu Donanma Komutanlığı Harekat Merkezi'ne rapor ettim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 86 kişinin yargılandığı davada da tutuklu olarak yargılanan eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, 'Uçuş yasağı Genelkurmay'dan yazılı olarak mı geldi?' şeklindeki sorusuna tanık Abacıoğlu, "Mesaj, Donanma Komutanlığının J-Chat sisteminden 18-00-18.30 sıralarında geldi." diye cevapladı. Kızılelma, 15 Temmuz akşamı herkesin silahlanması yönünde emir vermediğini üssün güvenliği için sadece nöbetçilerin silah ve teçhizat kuşanmasını istediğini öne sürdü. - Tanık Faruk Ölgen Darbe girişimi sırasında eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın makam şoförlüğünü yapan Uzman Çavuş Faruk Ölgen, tanık olarak verdiği ifadesinde, o akşam Kızılelma, eşi ve çocuklarını Gölcük Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen bir programa götürdüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kızılelma, Donanma'dan çıkarken sinirliydi. Hızlı gitmemi söyledi. Nöbetçi amirliğinden silah almamı söyledi, sonra vazgeçti. Bir telefon görüşmesi yaptı. Bir uçakla ilgili olduğunu anladım. Ardından amiralin telefonu çaldı. Telefon eşindeydi ve 'Hayrettin İmren arıyor.' diyerek telefonu Kızılelma'ya verdi. Görüştüğü kişi Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'di. Karargaha geldiğimizde, Kızılelma'nın emir astsubayı İsmail Kara çok telaşlıydı. Sürekli telefonla görüşüyor, amiralin odasına girip çıkıyordu. Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe de Kızılelma'nın odasına girip çıkıyordu." Tezcan Kızılelma, Tuğamiral Hayrettin İmren ile darbe girişimi akşamı hiç görüşmediğini ileri sürmesi üzerine tanık Ölgen, ifadesinin doğru olduğunu, İmren ile telefon görüşmesi yaptığını tekrarladı. Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, tutuklu sanık Hayrettin İmren'in, Tezcan Kızılelma ile darbe girişimi akşamı saat 22.09'da 31 saniyelik bir görüşme yapıldığına dair HTS tutanakları okudu. Kızılelma, görüşmenin yapıldığında tanığın iddia ettiği gibi araçta değil, üstte olduğunu öne sürerek, görüşmenin eşinin telefonundan yapılmış olabileceğini ifade etti.

Başkan Sevimli, tanığa soru sormak için ayağa kalkan ve kendisini 'Deniz Kurmay Albay' unvanı ile tanıtan tutuklu sanık eski Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe'ye itiraz ederek, "Rütbelerin alındı. Artık yok. Albay değilsin. Rütbeni neden kullanıyorsun? Tanıkları etkilemek için mi? Bir daha kimse kendisini tanıtırken rütbesini kullanmayacak, yoksa söz hakkı vermem.' sözleriyle tepki gösterdi. Sanık Gülbahçe ise "Bana bu rütbeyi KHK vermedi o nedenle KHK da alamaz. O yüzden rütbemi kullanırım." şeklinde karşılık verdi. - Tanık Kadir Aydın Darbe girişimi sırasında askerlik yaptığı Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda, dönemin üs komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın makam çaycısı olarak görev yapan Kadir Aydın, Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenildi. O akşam birlik komutanlarının üsse geldiğini ve Kızılelma'nın odasında toplantı yaptıklarını belirten Aydın, "Arada bir içeriye çay ve içecek servisi yapıyordum. Çok sayıda klasörler masaya konmuş, komutanlar evraklara bakıyor, bir yandan da kağıt kırpma makinesinde evraklar imha ediliyordu. Belli zamanlarda emir üzerine 3-4 çöp poşet evrakın bir kısmını yaktım, bazılarını da geri dönüşüm kutusuna attım. Kızılelma'nın emir astsubayı İsmail Kara da bana çöp poşetinde evrak verip atmamı söylemişti." diye konuştu.

Toplantı odasına girdiğinde herkesin sustuğunu, çıkarken de devam ettiğini anlatan Aydın, "Bir ara tepsiyle çay götürdüğümde Kızılelma tepsiyi aldı. Elleri titriyordu. Sonra çayları döktü. Bana dışarı çıkmamı söyledi. Benim görev yerim Kızılelma'nın emir astsubayı İsmail Kara'nın olduğu yerdeydi. Televizyonu açtım, darbe girişimiyle ilgili alt yazı geçiyordu. O sırada bir albay geldi ve televizyon izlenmeyeceğini emretti. Ben de televizyonu kapattım. Darbe girişimi olduğunu sabaha karşı öğrendim." diye konuştu. Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuklu sanık İsmail Kara, tanığa yönelik 'Sizde bir hastalık var mı, şizofreni hastası mısınız?' demesi üzerine mahkeme başkanı müdahale ederek, böyle konuşmaması konusunda uyardı. Tanık Aydın ise Kara'ya, "Ben hasta değilim ama asıl sen şizofreni hastasısın." diye tepki gösterdi. Kızılelma, Kara ve bazı sanıklar, tanık Kadir Aydın'ın çelişkili ifadeler verdiğini ve doğruyu söylemediğini ileri sürerek, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

- İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.