Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda Harekat Eğitim Astsubayı olarak görev yapan Serkan Koşar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı. O akşam 20.00 gibi uçuşların durdurulduğunu yüzbaşı Tuna Yazıcı'dan öğrendiğini, 21.30 gibi Sahil Güvenlik uçağının kalktığını belirten Koşar, o sırada bir tankın üsse doğru yaklaştığı haberini aldıklarını ancak bunun üssün girişinin kapatıldığı sivil bir iş makinesi olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Üstte, hava araçlarının faaliyeti konusundan bir bilgisinin olmadığını, hangardan çıkarılan ve çalışır vaziyette bir hava aracının olup olmadığını bilmediğini anlatan Koşar, "Televizyondan Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, bunun TSK içinde bir grubun kalkışması olduğunu söylediği açıklamasını izledim. O zaman bu hareketliliğin bir darbe girişimi olduğunu anladık." diye konuştu. Tanık Koşar, o gece darbeye destek mahiyetine bir emir almadığını ve kanunsuz hiçbir emri uygulamadığını dile getirdi. \ - Tanık Abdullah Ogün Arpacı Darbe girişiminde, Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle Ateş Destek Grup Komutanı olarak görev yapan Abdullah Ogün Arpacı, İzmir Cumhuriyet Savcılığı salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenildi. Darbe girişimini televizyondan izlediğini ve saat 00.30 gibi üsse giriş yaptığını anlatan Arpacı, birliğe gelene kadar yapması gerekenleri kafasında şekillendirmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: "Güvenlik taburunun tüm personelinin silah ve teçhizat alarak içtima alanında olduğunu gördüm. Hatta ağır silah olan MG3 de hazırlanmıştı. Normalde bu silah için yazılı izin ve emir gerekir. Bu hazırlıkların nedenini sorduğumda nöbetçi amirinin emir verdiğini söylediler. Ben de bunun üzerine bütün askerlerin silah ve teçhizatlarını çıkarttırıp, koğuşa yatmaya gönderdim. O sırada emrime karşı olan rütbeli olmadı. Amacım, darbe girişiminin yaşandığı o gece askerlerimin olaylara karışmasını önlemekti."

Üstte olağanüstü bir durum yaşandığını ancak ne üs komutanı Tezcan Kızılelma ne de başka üst düzey rütbelinin kendine bir şey söylemediğini, birliğin güvenliğinden kendisinin sorumlu olmasına rağmen, kendisinden habersiz askerlerin silahlandırıldığını söyledi. Olaylara şahit olan askerlerin ifadelerini aldığını ancak Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda kimseye güvenmediği için bir süre beklediğini, yeni atamalar olduktan sora personel bilgi alma tutanaklarını yeni üs komutanına gönderdiğini ifade etti. Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, soru sorarken tanıkları sorguladıkları ve yönlendirmeye çalıştıkları, suçlamalarla ilgili olmayan konulara girerek, mahkemeyi oyaladıkları gerekçeleriyle bazı sanıkları sık sık uyardı. Sevimli, uyarıları dikkate almayan bazı sanıklara söz hakkı vermedi. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi. \ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.