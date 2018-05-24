Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda İstihkam Kısım Amiri olarak görev yapan Üsteğmen Tolga Gökbudak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı. - Albay, iş makinesini çekmeyen üsteğmenin yakasına yapıştı Karargah Komutanı Albay Ali Yılancı'nın kendisini arayarak üsse gelmesini ve yeterli personeli çağırmasını emrettiğini anlatan Gökbudak, "Üsse geldiğimde emrimdeki askerlerimin, diğer askerlerle birlikte silahlandırıldığını ve içtima alanında toplandıklarını gördüm. Nöbetçi subaya askerlerimin silahlandırılamayacağını söyleyerek, silahlarını bıraktırdım." diye konuştu.

Sivil şoför Kemal Çetin'in, astsubaya, üssün girişine çekilen sivil iş makinesinin oradan kaldırılmasını emir kipiyle istediğini belirten Gökduman, "Dışarıya çıktım ve 'Sen kim oluyorsun da emrim altındaki astsubaya emir veriyorsun' diye çıkıştım. Sonra Albay Yılancı'yı aradım durumu aktardım. O sırada Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe geldi. Bana iş makinesinin oradan kaldırılmasını söyledi. Ben de sadece sicil amirim Albay Ali Yılancı'nın emrini uygulayabileceğimi belirttim. Bana kızarak yakama yapıştı ve kendisine çekerek 'Emrimi nasıl uygulamazsın' diye çıkıştı. İş makinesini oradan kaldırmayacağımızı tekrar edince gitti." şeklinde konuştu. Albay Yılancı'nın üssün dışında giriş-çıkışları kapatmak için bırakılan iş makinesine keşif için gittiğini ifade eden Gökduman, "Ali Yılancı albay, orada bir polis memuru ile konuşmuş. Polis, iş makinesinin valilik tarafından buraya konulduğunu söylemiş. Albay daha sonra gelerek, durumu bize anlattı ve iş makinesinin çekilmeyeceğini emretti." dedi.

- Tanık Talih İşıkdemir Darbe girişiminde, iş makineleri operatörü olarak görev yapan, şu an İstanbul Boğaz Komutanlığı İstihkam Kısım Amiri olan tanık astsubay Talih İşıkdemir, ifadesinde, 15 Temmuz 2016'da akşam saatlerinde telefonla arandığını ve acil olarak üsse gelmesinin söylendiğini belirtti. İş makinelerinin kontrolünü yaptıklarını anlatan İşıkdemir, anahtarları İstihkam Kısım Amiri Üsteğmen Tolga Gökbudak'ın emri ile kendisinin de bilmediği bir yere sakladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Sivil şoför Kemal Çetin, üssün önüne çekilen iş makinesinin kaldırılmasını istedi. Üsteğmen Gökbudak ise komutanın kendisi olduğunu, böyle bir emir veremeyeceğini ifade ederek, onu oradan kovdu. Albay Gülbahçe'de aynı şeyleri söyleyince, emri yerine getiremeyeceğini söyleyen Gökbudak'ı yakasından çekerek, 'sen nasıl beni dinlemezsin' diye kızdı. Sonra oradan ayrıldı." -"150 kadar askeri teçhizat giydirip, silahlandırdık" O gece birlikte merkez nöbetçisi olan, şu an 351 Deniz Helikopter Filo Komutanlığı'nda pilot olarak görev yapan üsteğmen Oğuz Alçın, tanık olarak verdiği ifadede, saat 19.00 sıralarında nöbet yerine geçtiği belirterek, "O sırada Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe geldi ve ülke genelinde çok büyük bir terör saldırısı ihbarı olduğunu söyleyerek, üssün güvenliği için gereken önlemlerin alınacağını ifade etti. 150 kadar askeri teçhizat giydirip, silahlandırdık. Üsse dışarıdan giriş olmaması için nöbet yerlerindeki askerleri çoğalttık. Bir süre sonra İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün askerlerce kapatıldığını izledik. Televizyonlar terör saldırısından bahsediyordu. Bu bilgi, albay Gülbahçe'nin terör saldırısı ihbarı sözleriyle örtüşmüştü." ifadelerini kullandı.

Daha sonra televizyondan bunun bir darbe girişimi ve kalkışma olduğunu öğrendiklerimi aktaran Alçın, "Bunun Ogün yüzbaşı ile üzerine askerlerin silahlarını toplattırdık, teçhizatlarını çıkarttırdık. Daha sonra koğuşa gidip yatmalarını emrettim. Bize terör saldırı var dendi ama alarm verilmedi. Silahların arasında ağır silah MG 3'de vardı." diye konuştu. - Tanık Kemal Çetin Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üssü'nün girişini kapatmak için konulan sivil iş makinesinin kaldırılmasını isteyen sivil şoför Kemal Çetin de duruşmada tanık olarak dinlenildi. Karargah Komutanı Albay Ali Yılancı'nın o akşam kendisini telefonla arayarak birliğe gelmesini istediğini, Sakarya Pamukova'dan yola çıkarak Kartepe'ye üsse geldiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu: "Birlikte 27 yıldır çalışıyorum. O akşam garajda benden başka kıdemli çalışan yoktu. Telefonum çaldı. Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı İsmail Kara bana, "Tezcan amiralin emri var. Üssün girişindeki iş makinesi oradan kaldırılacak dedi. Ben de orada görevli astsubaya makinenin kaldırılması gerektiğini söylüyordum. Üsteğmen Tolga Gökduman gelerek, 'burasının komutanı benim. Ali Yılancı albayın emri olmadan hiçbir şey yapmayacağız' dedi. Sonra Ali albay ile keşfe gittik. iş makinesinin yanında 3-4 kişi vardı. Elinde telsiz olan polis, valilik emriyle iş makinesinin çekildiğini söyledi. Biz de oradan ayrıldık. Ali albay, iş makinesinin çekilmeyeceğini emretti." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilebilmesi için duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

\ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.