Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 86 kişinin yargılandığı davada da tutuklu olarak yargılanan eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile bazı sanık subay ve astsubaylarla ilgili tanıklar dinlenildi.
Duruşmada, darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda Kurmay Başkan Vekili olarak görev yapan Yarbay Kayhan Mahmut Çokay, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı.
-"Sıkıyönetim mesajını tüm komutanlara okutmuş"
Çokay, Üs Komutanı Tezcan Kızılelma'nın 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da düzenlenen mezuniyet törenine gittiğini, kendisinin de evde olduğunu, 21.00 sıralarında personel WhatsApp grubundan herkesin üsse çağrıldığını ve gitmek üzere olduğunu yazdığını söyledi.
Üsse saat 00,35'te giriş yaptığını ve Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile görüştüğünü, kendisine haber merkezinde durmasını emrettiğini belirten Çokay, "Bir süre sonra sümen içinde bir mesaj geldi. Sonradan sıkıyönetim mesajı olduğunu öğrendiğim evrakları, Tuğamiral Kızılelma'nın tüm birlik komutanlarına okuttuğunu öğrendim. Ben de başlangıç kısmına baktım. Sıkıyönetim mesajı olduğunu anlayınca devamını okumadan kapattım." diye konuştu.
Tezcan Kızılelma'nın, İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Özdemir'e, Cengiz Topel Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması ve oradan birliğe sivillerin izinsiz geçişinin engellenmesi için emir verdiğini anlatan Çokay, havaalanının kontrol altına alınması yönünde bir emrinin olmadığını ifade etti.
O gece sabaha kadar Kızılelma'yı belinde silahla gördüğünü söyleyen Çokay, "O gece alkollüydüm, uyuyakalmışım." dedi.
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- Tanık Yücel Yörük
Darbe girişiminde, Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı 301 Filo Komutan Vekili olarak görev yapan Binbaşı Yücel Yörük, o akşam hareketlilikler yaşandığını, dönemin Filo Komutanı tutuklu sanık Hacı Darıcı'yı arayarak neler olduğunu sorduğunu, bilgisinin olmadığını söylediğini ifade etti.
Üsse gittiğinde, dönemin Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay tutuklu sanık Ömer Faruk Gülbahçe'yi gördüğü ve kendisine Filo'ya giderek, Hacı Harıcı'nın emrine girmesi direktifinde bulunduğunu anlatan Yörük, "Bu emirle vekalet görevini Darıcı'ya bırakmış oluyordum. Albay Gülbahçe, hava unsurlarının donatılarak hazır hale getirilmesini emretti. Ben de bu emre istinaden personelimi göreve çağırmaya başladım." şeklinde konuştu.
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- "Darbeye destek olunduğuna dair bir şüphem olmadı"
Tanık Yörük, akşamdan sabaha kadarki süreçte kendisine verilen emir ve direktiflerin kanunlara aykırı olmadığını, alınan önlemlerin birlik emniyet planı içinde, üssün bekası için olduğunu ifade ederek, "O gece darbeye destek olunduğuna dair bir şüphem olmadı. Bir uçuş planı oluşturulmadı. Hacı Darıcı tarafından hava araçlarında görevlendirilecek personel listesi hazırlandı. Uçakların kalkışa hazır bir şekilde donatılması emrini alıp uyguladığımızda, Genelkurmay'dan gelen uçuş yasağından haberim yoktu." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi.
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- İddianameden
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.
İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.
Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığında darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
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