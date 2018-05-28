Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 86 kişinin yargılandığı davada da tutuklu olarak yargılanan eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile bazı sanık subay ve astsubaylarla ilgili tanıklar dinlenildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

-"Sıkıyönetim mesajını tüm komutanlara okutmuş"

Çokay, Üs Komutanı Tezcan Kızılelma'nın 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da düzenlenen mezuniyet törenine gittiğini, kendisinin de evde olduğunu, 21.00 sıralarında personel WhatsApp grubundan herkesin üsse çağrıldığını ve gitmek üzere olduğunu yazdığını söyledi.

Üsse saat 00,35'te giriş yaptığını ve Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile görüştüğünü, kendisine haber merkezinde durmasını emrettiğini belirten Çokay, "Bir süre sonra sümen içinde bir mesaj geldi. Sonradan sıkıyönetim mesajı olduğunu öğrendiğim evrakları, Tuğamiral Kızılelma'nın tüm birlik komutanlarına okuttuğunu öğrendim. Ben de başlangıç kısmına baktım. Sıkıyönetim mesajı olduğunu anlayınca devamını okumadan kapattım." diye konuştu.

Tezcan Kızılelma'nın, İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Özdemir'e, Cengiz Topel Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması ve oradan birliğe sivillerin izinsiz geçişinin engellenmesi için emir verdiğini anlatan Çokay, havaalanının kontrol altına alınması yönünde bir emrinin olmadığını ifade etti.