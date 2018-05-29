Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada da tutuklu olarak yargılanan eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile bazı sanık subay ve astsubaylarla ilgili tanıklar dinlenildi. Duruşmada, darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yapan Orhan Kapan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığındaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı.

Kapan, o gece dinlenme salonunda televizyondan köprünün askerlerce kapatıldığını, ülke genelinde hareketlilik olduğunu gördüklerini ve bunun bir terör saldırısı olabileceğini düşündüklerini söyledi. Serkan Pehlivanlar astsubayın gelerek, uçakların durumunu sorduğunu ifade eden Kapan, şöyle konuştu: "Bize, yakıt ikmali yapılması ve personelin göreve çağrılması gerektiğini söyledi. Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın, uçak ve helikopterlerin uçuşa hazır hale getirilerek, yakıt ikmallerinin yapılmasını emretti. Yakın, bize amacının birliğin ve hava araçlarının emniyetini sağlamak olduğunu söyledi. Daha sonra 4 helikopterin bakımı yapıldı. Albay Yakın'ın üsse geldiğinde 'Neden bu kadar helikopter dışarıda duruyor. Terör ihbarı var.' dediğini belirtti. - Tanık Server Keskin Uçak Bakım Astsubayı Server Keskin de o gece üstte nöbetçi astsubay olan tutuksuz sanık M.D'nin "acil birliğe gel" mesajı üzerine üsse gittiğini anlatarak, "MD, helikoptere mühimmat yükleneceğini söyledi. Fakat bu yükleme yapılmadan iptal oldu. Uçak ve helikopterlere bakım ve yakıt ikmalinin yapılması konusunda emir verildiğinden bilgim yok." dedi.

- Tanık Hikmet Serhat Karademir Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı 351 Deniz Helikopter Filo 2. Komutanı tanık Hikmet Serhat Karademir, Birlik Emniyet Planı kapsamında saat 22.00 sıralarında üsse geldiğini ifade ederek, "Uçuş personeli olarak acil durum halinde faaliyete geçmek üzere yazılı olmayan şekilde uçuş ekipleri oluşturduk. Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe gece bize iki kez konuşma yaptı. Neler olduğunu bilmediğini, üssü ve hava araçlarını korumak için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Biz de gece boyu gelişmeleri televizyonda seyrettik." diye konuştu. Karademir, helikopterlere savunma teçhizatının takılmasını, hava araçlarının güvenliği amacıyla kendisinin emrettiğini sözlerine ekledi. - Tanık C.K Darbe girişimi akşamı Deniz Hava Ana Üs Komutanlığında Analiz Subayı olarak görev yapan ve başka bir dosyadan hakkında soruşturma açılan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla tahliye edilen tanık C.K, o gün Deniz Lisesi mezuniyet törenleri için 4 helikopterle geleneksel tören uçuşu yaptıklarını söyledi.

Akşam üzeri, Derya albayın kendisini arayarak üsse gelmesini istediğini belirten C.K, şöyle konuştu: "Kapıya geldiğimde güvenlik önemlerinin artırılmış olduğunu gördüm. Beni içeri almak istemediler ancak nöbetçi amirini aradıktan sonra içeri girebildim. Kimse neler olduğunu bilmiyordu. Acil bir durum olduğunu ve hava araçlarının her an uçuşa hazır olmasını istedikleri için çağrıldığımızı düşüyordum. O sırada Genelkurmay'dan uçuşların ikinci bir emre kadar yasaklandığı haberi geldi. WhatsApp grubundan Donanma Komutanlığına ait gemilerin seyre kaldırıldığı yazışmalarını gördüm. Gemiler kalktığına göre helikopter ve uçaklarda kalkar diye düşündüm." Televizyonda, uçakların bombaladığını ve başbakanın bunun bir kalkışma olduğunu söylediğini ifade eden C.K, "Bütün arkadaşlara 'Kimse uçuş yapmayı düşünmesin' dedim. Çünkü bir kalkışma vardı ve biz de bu kalkışmanın bir parçası olmasını istemiyorduk. Bunu bizim yapmayacağımızı söyledim arkadaşlara." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

\ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.