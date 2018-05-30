Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.
Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Abdullah Yörük de duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada, darbe girişimi sırasında, etkisiz hale getirilerek alıkonulan eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin bulunduğu TCG Yavuz Gemisi'nde 2. Çarkçı olarak görev yapan, halen aynı geminin Başçarkçısı olan Yüzbaşı Ali Dingeç, tanık olarak ifade verdi.
Dingeç, 15 Temmuz sabahı İstanbul Deniz Lisesi mezuniyet töreni için TCG Yavuz Gemisi ile Heybeliada açıklarına demir attıklarını, program bittiğinde Gölcük Poyraz Limanı'na dönerken, İzmit Körfez'indeki eğitim gerekçesiyle geminin geri döndüğünü söyledi.
Gemi 2. Komutanı Yarbay Meftun Metin'i geminin Marmara denizine geri döneceğini, vardiya değişimi yapılmasını istediğini anlayan Dingeç, "Nöbeti devredince istirahat ettim. Gece kalktığımda cuntanın kalkışma gerçekleştirdiğini öğrendik. Meftun Metin, Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin gemiye geldiğini ve 2 Komodor Albay Levent Kerim Uça ile birlikte, Genelkurmay'ın emri ile misafir edildiğini öğrendik. Kösele'nin koruma astsubayı Ebubekir Öztürk de komutanın kamaraya kapatılmasına karşı çıkması nedeniyle etkisiz hale getirilmiş. Öztürk'ü kamaranın kapısına kelepçelenmiş halde gördüm. Başlarında Ömer Faruk Avcı üsteğmen ve Rıfat Karataş astsubay vardı." diye konuştu.
Sabah saatlerinde Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Albay Levent Kerim Uça'nın serbest bırakıldığını ifade eden Dingeç, " Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk, Donanma Komutanı Kösele'ye giderek bir yanlışlık olduğunu söyleyip, özür dilemiş. Yeniden emrine girmek istediğini belirtmiş. Kösele de Öztürk'e bağırıp, 'sen benim emrime giremezsin defol git' diye tepki göstermiş. Öğlen saatlerinde Gölcük Poyraz Limanı'na geldik." şeklinde konuştu.
- Tanık Abdullah Susoy
Darbe girişiminde TCG Oruçreis Gemisi'nde görevli olan, halen TCG Yavuz Gemisi Harekat Subayı olarak görev yapan Yüzbaşı Abdullah Susoy da tanık olarak verdiği ifadede, WhatsApp grubundan gemilerin seyre kalktığı yönünde yazışmaları gördüğünü ve hemen TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı Deniz Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar'ı aradığını söyledi.
Çavdar'ın hemen gelmesini istediğini belirten Susoy, şöyle konuştu:
"Son anda gemiye yetiştim. Ama telefonumu aracımda unutmuştum. Binbaşı Çavdar, terör eylemi olacağına dair istihbarat aldıklarını söyledi. 5 Komodor Kurmay Albay Önder Öngör ise ülke genelinde büyük bir terör saldırısı olacağını ve bundan dolayı gemilerin seyre kaldırıldığın anons etti. Cep telefonları toplatıldı ve televizyonlar kapatıldı. Öngör, cep telefonuna gelen bir mesajı Gemi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çarman'a göstererek, anons edilmesini istedi. Çarman ise gerek olmadığını söyledi. Sonradan o mesajın sıkıyönetim mesajı olduğunu öğrendim."
Tanık Susoy, Harekat Subayı Deniz Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar'ın, Komodor Öngörü'n emri ile "Şu an TRT'de TSK bildisiri okunuyor. Tüm personelin bilgisine." şeklinde anons yaptığını ifade ederek, "Biz o bildirinin darbecilere karşı yapıldığını sanıyorduk meğerse darbecilerin sıkıyönetim mesajıymış." dedi.
- Teşhis yapıldı
FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan O.K, Van'dan Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı.
Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, O.K'ye, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Necati" kod isimli Murat Kabasakal ile ilgili verdiği ifadesini hatırlatarak bu davada tutuklu olarak yargılanan TCG Yavuz'un Muhabere Elektronik astsubayı Murat Kabasakal'ı teşhis etmesini istedi.
O.K, ifadesinde bahsettiği Murat Kabasakal'ın sivil olduğunu belirterek, "Ekranda gördüğüm kişi benim bahsettiğim kişi değildir." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.
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- İddianameden
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.
İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.
Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığında darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
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