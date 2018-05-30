Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Gemi 2. Komutanı Yarbay Meftun Metin'i geminin Marmara denizine geri döneceğini, vardiya değişimi yapılmasını istediğini anlayan Dingeç, "Nöbeti devredince istirahat ettim. Gece kalktığımda cuntanın kalkışma gerçekleştirdiğini öğrendik. Meftun Metin, Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin gemiye geldiğini ve 2 Komodor Albay Levent Kerim Uça ile birlikte, Genelkurmay'ın emri ile misafir edildiğini öğrendik. Kösele'nin koruma astsubayı Ebubekir Öztürk de komutanın kamaraya kapatılmasına karşı çıkması nedeniyle etkisiz hale getirilmiş. Öztürk'ü kamaranın kapısına kelepçelenmiş halde gördüm. Başlarında Ömer Faruk Avcı üsteğmen ve Rıfat Karataş astsubay vardı." diye konuştu.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında, etkisiz hale getirilerek alıkonulan eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin bulunduğu TCG Yavuz Gemisi'nde 2. Çarkçı olarak görev yapan, halen aynı geminin Başçarkçısı olan Yüzbaşı Ali Dingeç, tanık olarak ifade verdi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Sabah saatlerinde Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Albay Levent Kerim Uça'nın serbest bırakıldığını ifade eden Dingeç, " Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk, Donanma Komutanı Kösele'ye giderek bir yanlışlık olduğunu söyleyip, özür dilemiş. Yeniden emrine girmek istediğini belirtmiş. Kösele de Öztürk'e bağırıp, 'sen benim emrime giremezsin defol git' diye tepki göstermiş. Öğlen saatlerinde Gölcük Poyraz Limanı'na geldik." şeklinde konuştu.

- Tanık Abdullah Susoy

Darbe girişiminde TCG Oruçreis Gemisi'nde görevli olan, halen TCG Yavuz Gemisi Harekat Subayı olarak görev yapan Yüzbaşı Abdullah Susoy da tanık olarak verdiği ifadede, WhatsApp grubundan gemilerin seyre kalktığı yönünde yazışmaları gördüğünü ve hemen TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı Deniz Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar'ı aradığını söyledi.

Çavdar'ın hemen gelmesini istediğini belirten Susoy, şöyle konuştu:

"Son anda gemiye yetiştim. Ama telefonumu aracımda unutmuştum. Binbaşı Çavdar, terör eylemi olacağına dair istihbarat aldıklarını söyledi. 5 Komodor Kurmay Albay Önder Öngör ise ülke genelinde büyük bir terör saldırısı olacağını ve bundan dolayı gemilerin seyre kaldırıldığın anons etti. Cep telefonları toplatıldı ve televizyonlar kapatıldı. Öngör, cep telefonuna gelen bir mesajı Gemi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çarman'a göstererek, anons edilmesini istedi. Çarman ise gerek olmadığını söyledi. Sonradan o mesajın sıkıyönetim mesajı olduğunu öğrendim."