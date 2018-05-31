Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. TSK mensuplarıyla irtibatı sağlamak için FETÖ/PDY tarafından kurulan "Özel Hizmetler Birimi" (Mahrem Hizmetler Birimi) içerisinde faaliyet gösterdiği ve eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Tuğamiral tutuklu sanık Gürel Kaynak'ın "mahrem abisi" olduğu iddia edilen "Arif" kod adlı tutuklu sanık Halil İbrahim Temel, Çanakkale'de görev yaptığı sırada FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan astsubay G.E. ve R.S.A'nın, kendileriyle ilgilenen abi konumunda olduğu yönündeki beyanlarına karşı savunma yaptı.

Çanakkale'de farklı okullarda rehber öğretmen olarak görev yaptıktan sonra milli eğitimden istifa edip Anafartalar Koleji'nde çalışmaya başladığını anlatan Temel, aleyhinden ifade verenlerden birinin 11 ay hapiste yattıktan sonra cezaevinden çıkmak için kendisine iftira attığını ileri sürdü. Hakkında beyanda bulunan G.E'nin evinde kiracı olarak kaldığını ve kendisini yakından tanıdığını belirten Temel, "G.E, ifadesinde onunla birlikte ABD'de de Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğimizi söylemiş ama ilk ifadesinde babaannesini ziyarete gittiğini söylemişti. İlk ifadesinde ByLock kullandığını kabul etmişken ikinci ifadesinde reddetmiştir. Tanık, çelişkili ifadeler vermiştir." diye konuştu. Tanıkların etkin pişmanlıktan yararlanmak için kendisine iftira attığını öne süren Temel, FETÖ ve hiçbir örgüt yöneticisi ve üyesi olmadığını savundu. Çanakkale ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlere fotoğrafını gösterip teşhis ettirdiğini ileri süren Temel, "Tanık R.S.A'yı tanımam. Aleyhimdeki beyanları kabul etmiyorum. G.E'nin ise ilk ifadesinin getirilmesini talep ediyorum." dedi.

- Sanık Murat Erdem Darbe girişimi sırasında, Donanma Komutanlığı'nda darbeci eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ile hareket ettiği, İmren'in kurallara aykırı tüm talimatlarını sorgulamadan uyguladığı, darbenin başarılı olması yönünde gayret ve çaba içerisinde olduğu, Donanma Komutanlığında gözaltına alınarak etkisiz hale getirilen Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal ve Harp Filo Komutanı olarak görev yapan Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ın cezaevi aracına konulması ve İstanbul'a gönderilmesiyle diğer personelin gözaltına alınmaları ve etkisiz hale getirilmeleri sürecinde aktif olarak bulunduğu, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen "Sıkıyönetim direktifi" konulu darbe planını ilk kendisinin aldığı, bu mesajların direkt kendisine getirilmesi ve gereğinin kendisi tarafından yapılacağı talimatını verdiği, girdiği yabancı dil okuma ve dinleme sınavlarında normal olmayan değişimler olduğunun tespit edildiği suçlamalarına karşı daha önce savunma yapan tutuklu sanık eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Kurmay Albay Murat Erdem, Ankara'da açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesinden dolayı savunma yaptı.

İtirafçı M.K.A'nın kendisi hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu ve sık sık örgütün sohbetlerine ve toplantılarına katıldığı yönündeki ifadelerini kabul etmeyen Erdem, şöyle konuştu: "Bu kişiyi asker olduğu için adını duymuştum ama onun iddia ettiği gibi sınıf arkadaşım değildir. Bu kişinin teşhis ettiği kişi ben değilim. Çünkü bahsettiği kişinin TC numarası bana ait değil. M.K.A'nın beyanları doğru değildir, tamamen asılsızdır. Benim zaten bu dosyada süren bir davam var. Bir kişinin asılsız beyanları nedeniyle, savcı ifademi bile almadan dosya birleştirilmiş. İfadeler, hakkımda delil üretmeye yöneliktir. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." Önceki savunmalarında yeterince süre verilmediğini, tanık ve müştekilere istediği gibi soru soramadığını, bu nedenle mahkeme heyetinin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü iddia eden tutuklu sanık Murat Erdem, iki üyenin yeni geldiğini ifade ederek, reddi hakim talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Sarı, Hakan Türker, Emrah Çoban ve Halil İbrahim Temel'in tahliye taleplerinin reddi ile tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tahliye taleplerinin reddine ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi. -İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.