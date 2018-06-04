Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlarıyla yakınları katıldı. Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı tanık eski deniz Binbaşı Serhat Sağ, Ankara'dan Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tanık Sağ, Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında yargılanan, tutuklu sanıklar eski eski 5 Komodor Kurmay Albay Önder Öngör ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve Komodor Albay Kerim Uça'nın kamaraya kapatılarak etkisiz hale getirdiği, TCG Yavuz Savaş Gemisi'nin 2. Komutanı görevinde bulunan Kurmay Yarbay Meftun Metin'i daha önce birlikte görev yaptığı için tanıdığını söyledi.

Mühendislik sınıfına dilekçe yazdığında, Öngör'ün kendisine, "Kendi başına karar verme, Gölcük Donanma'ya dönünce birilerine danış, öyle karar ver" dediğini belirten Sağ, 15 Temmuz'dan sonra bu ifadeyi, "örgüt içinde birilerine danış" olarak algıladığını ancak Öngör'ün FETÖ ile direk bağlantılı olup olmadığını bilmediğini belirtti. -"Tutuklu eski yarbayın kitabı Gülen'in kütüphanesinden çıktı" Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Amerika'nın Pensilvanya eyaletine gittiğini ve Gülen ile görüştüğünü anlatan Sağ, "Yemek yerken sofraya bir bardak getirildi. Bu bardaktan Fetullah Gülen'in su içtiği söylendi. Biz de sofrada halka oluşturarak sırayla o bardaktan su içtik. Yemekten sonra Gülen'in yattığı odayı incelerken, kütüphanede bir kitap dikkatimi çekti. Dikkatli baktığımda bu kitabın yazarının, birlikte görev yaptığım Kurmay Yarbay Meftun Metin olduğunu gördüm. Kitabın, Gülen'in kütüphanesinde olmasından dolayı, Meftun Metin'in de bu yapının içinde olabileceğimi düşündüm." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Meftun Metin söz alarak, kitabının bütün kitapçılarda satıldığını, birilerinin alıp Fetullah Gülen'e hediye etmiş olabileceğini ileri sürdü. Tanık Serhat Sağ, iddianamede, darbeci amirallerle irtibatının bulunduğu, onları darbe toplantılarına götürdüğü ve kaçtıkları dönemde sakladığı, Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abisi" olduğu belirtilen tutuklu sanıklardan, "İlhan" kod isimli eski öğretmen Ümit Kol'u, emniyette fotoğrafından teşhis ettiğini sözlerine ekledi. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

\ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.