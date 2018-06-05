Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Dinlenmek için odasına çekildiğinde televizyondan köprünün askerler tarafından kapatıldığını gördüğünü ve hemen Gül'ü arayarak neler olduğunu sorduğunu belirten Öztürk, "Bana 'Silahını al gel.' dedi. Ben de biri şoför iki uzman çavuşla geldim. Makam aracın plakasını sivile çevirdik. Donanma Komutanımız bankta oturuyor, sürekli telefonla konuşuyordu. O sırada orduevine 2 skorsky helikopter geldi. İçinden Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Özel Birlikler veya SAT komandoları indi. Askerler tam teçhizatlıydı ve ağır silahları vardı. Komutanımız bölgenin güvenli olmadığını düşünerek, 200 metre ileriye gittik. Komutanımız sürekli telefonla birileri ile görüşüyor, 'Bir kısım askerler darbe girişiminde bulundu. Gölcük'te emir komuta zinciri bozuldu. Emirleri sadece benden alacaksınız. Yanlış bir şey yapmayın.' diye emirler veriyordu." şeklinde konuştu.

Öztürk, darbe girişiminin olduğu akşam Donanma Komutanı Veysel Kösele, Emir Astsubayı Yalçın Gül ile İstanbul Fenerbahçe Orduevi'nde olduklarını söyledi.

Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

"Komutanımız İstanbul açıklarında olan TCG Yavuz Gemisi'ne binmeyi uygun gördü. Yelken kulübünden bot temin ettik. Yaklaşık 45 dakika veya bir saat içinde 03.00 - 03.30 gibi gemiye bindik. Burada bizi Komodor Albay Levent Kerim Uça karşıladı. Kösele, emir komuta zincirinin kendisinde olduğuna dair bir mesaj hazırlattı, donanma ve gemilere çekilmesini söyledi. Ancak sonradan mesajın çekilmesinin engellendiğini öğrendik. Kösele ve Uça, geminin amiral kamarasına geçti. Kamaranın önünde duruyordum. O sırada Gemi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Sezayi Özgür Öztürk yanıma gelerek elindeki silahını sol şakağıma dayayarak, 'Seni teslim alıyorum, yere yat.' dedi. Gemi komutanının bana silah dayaması beni şaşırttı. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. Elindeki silahla başıma bastırıp aşağıya doğru eğdirdi. İkinci Komutan Meftun Metin de silahlı olarak geldi. Boğuşma esnasında Öztürk, bana ve Yalçın Gül'e doğru ateş etmek istiyordu. Elindeki silahı boş alana doğru çevirdim. O sırada silah ateş aldı. Herkes şok olmuştu. O anda belimden silahımı çıkardım. Gemi Komutanı Öztürk'e ateş edecekken, ikinci komutan üzerime atlayarak, hedefi bozdu. O sırada silahım patladı. Bende merdiven boşluğuna düştüm. Gemi komutanı, 'Şu korumanın kafasına ateş edin, bitirin şu işi.' diye bağırarak, yanındakilere emirler veriyordu. Silahımı alarak, beni etkisiz hale getirdiler."

Fenerbahçe Orduevi'nden Donanma Komutanı Kösele'nin rütbesini gizleyerek sivil bir şekilde çıktıklarını anlatan Öztürk, komutanın, başkanını tanıdığı için oradan yelken kulübüne gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

- "Beni Kösele'nin bulunduğu kamaranın kapısına kelepçelediler"

Gemi Komutanı Öztürk'ün, Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin olduğu amiral kamarasına girmek istediğini, kendisinin buna izin vermediğini, kendisini öldürmeden buraya giremeyeceklerini söylediğini ifade eden Öztürk, "Gemi komutanı, Kösele ile konuşacaklarını, ona zarar vermeyeceklerini söylüyordu. Ben de kendisine ve orada bulunanlara darbeci olduklarını söyledim. Donanma Komutanı'nı canım pahasına koruyacağımı söyleyip, kelime-i şehadet getirdim. Ancak ateş etmediler. Beni Kösele'nin bulunduğu kamaranın kapısına kelepçelediler." diye konuştu.

Tanık Öztürk, Harekat Subayı olarak görev yapan Kurmay Binbaşı Fatih Dalkıran, Harekat Merkezi Komutanı Üsteğmen Ömer Faruk Avcı ve elektronik Astsubayı Olcay Keriman ile makine elektronik Astsubayı Ali Cihan Özçelik'e yaptıklarının yanlış olduğunu söylediğini ifade etti.

Ebubekir Öztürk, sabah saatlerinde kendisi ve Donanma Komutanı'nın serbest bırakıldığını da sözlerine ekledi.

Söz alan Gemi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Sezayi Özgür Öztürk ise Donanma Komutanı'nın koruma astsubayının başına silah dayamadığını ileri sürerek, "Ben Donanma Komutanı Veysel Kösele ve yanındakilerin darbeci olduğunu sanıyordum. Ben darbecilere karşı önlem aldığımı düşünüyordum." diye konuştu.