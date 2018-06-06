Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Abdullah Yörük de duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Duruşmada, darbe girişimi sırasında, etkisiz hale getirilerek alıkonulan eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin bulunduğu TCG Yavuz Gemisi'nde Silah Subayı olarak görev yapan, şu an TCG Oruçreis Gemisi'nde aynı görevi devam ettiren olan Yüzbaşı Gürcan Gürsoy, tanık olarak ifade verdi. Gürsoy, 15 Temmuz 2016'da sabah saatlerinde İstanbul Deniz Lisesi'ndeki mezuniyet töreni için Heybeliada açıklarına demirlediklerini, saat 18.00'de Gölcük Poyraz Limanı'na dönüş yaparken Osman Gazi Köprüsü yakınlarında Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk'ün emriyle eğitim amacıyla Marmara Denizi'ne döndüklerini söyledi.

\ - "Ben emirleri Ankara'dan alıyorum" Televizyondan, Boğaz Köprüsü'nün askerlerce kapatıldığını, daha sonra Başbakan'ın TSK içinde bir grubun kalkışma yaptığı şeklindeki açıklamaları ile Cumhurbaşkanı'nın canlı yayın görüntülerini izlediklerini anlatan Gürsoy, "Bu gelişmeleri gemi komutanına ilettim. Teşekkür etti. Gece 02.00-03.00 sıralarında Komodor Levent Kerim Uça gemiye bir botun geleceğini söyledi. Daha sonra Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin gemiye geldiğini öğrendik. Gemi Komutanı Öztürk, Kösele'ye, 'Ben emirleri Ankara'dan alıyorum.' şeklinde bir şeyler konuştu. 5-6 dakika sonra amiral kamarasından bir gürültü geldi. Gemi komutanının sesini duydum. Bir kargaşa hakimdi. Daha sonra 2 el silah sesi geldi. Kimse bir şey söylemiyordu. Neler olduğunu anlamadık. Ben daha sonra kamarama gittim." şeklinde konuştu. Gemi Komutanı Öztürk, 2. komutan Meftun Metin ve silah subayı Fatih Dalkıran'In silah kuşandığını aktaran Gürsoy, sabah saatlerinde Öztürk'ün, "Benim hatamdı. Gölcük'e geri dönüyoruz." şeklinde anons yaptığını ifade etti.

\ - Tanık Oğuz Turanlı Darbe girişiminde seyre çıkan TCG Oruçreis Gemisi'nde başçarkçı olarak görev yapan Binbaşı Oğuz Turanlı, tanık olarak verdiği ifadede, o akşam 5 Komodor Kurmay Albay Önder Öngör'ün ayrılış kokteyline katıldığını, program sonrası terör eylemi olacağı gerekçesiyle acil gemilere çağrıldıklarını söyledi. Dönemin TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay tutuklu sanık Güray Çarman'ın emriyle geminin acele seyre kaldırıldığını belirten Turanlı, "Saat 21.30'da Poyraz Limanı'ndan kalkan ilk gemiydik. Gemide Çarman, 5 Komodor Önder Öngör, ikinci komutan Binbaşı Özgür Gencer ve Gemi Harekat Subayı Deniz Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar da vardı. Tüm personelin cep telefonları toplatıldı, televizyon yayınları kapatıldı. Osman Gazi Köprüsü'nü geçtikten sonra televizyon izleme yasağı kaldırıldı. Televizyondan ülke genelinde bir darbe girişimi olduğunu gördük. Geminin güvenli bir yere demir atılacağı söylendi." şeklinde konuştu. Gemi komutanı ve komodor tarafından personele darbe girişiminin içinde olunmadığı konusunda açıklama yapıldığını, 03.00 sıralarında Gemlik açıklarına demir atıldığını belirten Turanlı, darbe girişiminin bastırıldığı haberleri gelince kamarasında istirahate çekildiğini ifade etti.

\ - Gemi komutanına Ayhan Bay'ın emrinden çıkmaması söylenmiş Turanlı, Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin alıkonulduğu TCG Yavuz Gemisi'ni arama çalışması olduğunu ancak gemi bulunamayınca, geri dönüldüğünü sonradan öğrendiğini kaydetti. Tanık Turanlı, "Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk bana, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi ile görüştüğünü söyledi. Harekat Merkezi'nden kendisine, gemilerin seyre kaldırılması emrini veren eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral firari sanık Ayhan Bay'ın emrinden çıkmaması söylenmiş." diye konuştu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici'nin tahliye talebinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Ekici'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi. \ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.