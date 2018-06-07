Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan ve Abdullah Yörük duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Duruşmada, darbe girişimi sırasında Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Haber Merkezi'nde görevli olan astsubay Sinan Ünal, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığındaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı. "Normalde haber merkezine gelen tüm mesajlar Levent üsteğmene ve Deniz Hava Kontrol Kısım Amiri Albay Asım Beşli'ye gönderilirdi" diyen Ünal, darbe girişimi akşamı farklı işlemin uygulandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Vardiya amiri, sıkıyönetim mesajını Deniz Hava Ana Üs Komutan Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya arz etmemizi istedi. Normalde komutana mesajı biz götürmeyiz. O sırada Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay tutuklu sanık Ömer Faruk Gülbahçe gelerek, 'mesajı komutana ben götürürüm' dedi. Gülbahçe ile birlikte komutanın odasına gittik. Ben dışarıda bekledim. Çünkü komutan mesajı görünce geri alırım normalde. Kızılelma'nın emir astsubayı tutuklu sanık İsmail Kara bana, 'Sen bekleme, git. Biz sana haber veririz' dedi. Bir süre sonra silahlı olarak emir astsubayı ile bizim olduğumuz yere gelen Tezcan Kızılelma, sıkıyönetim mesajını kimlerin gördüğünü sordu. 'Ben, nöbetçi subayı ve vardiya amiri gördü' dedim. Kızılelma, 'bundan sonra gelen mesajları direk bana getireceksiniz' diye emir verdi." Sinan Ünal, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 sıkıyönetim mesajı geldiğini ifade ederek, "Mesajlar 'Harekat Yıldırım' koduyla geldiği için 10 dakikada işlem yapılması gerekiyordu, bu nedenle mesajları okumadım." dedi.

\ - Tanık Behzat Anıl Dikmenli Darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda üsteğmen rütbesiyle Karargah Nöbetçi Subayı olan tanık Behzat Anıl Dikmenli da ifadesinde, akşam saatlerinde, Genelkurmay'dan haberleşme sistemi J-Chat üzerinden uçuş yasağı emri geldiğini ve kule tarafından bunun teyit edildiğini dile getirdi. Darbe girişimi ve sıkıyönetim mesajını televizyondan öğrendiklerini aktaran Dikmenli, daha sonra birliğe giriş ve çıkışların Üs Komutanı Tezcan Kızılelma tarafından yasaklandığını kaydetti. Kızılelma'nın emriyle askerlerin silahlandığını anlatan Dikmenli, albay Ömer Faruk Gülbahçe'nin birliğin emniyeti için personel çağırdığını duyduğunu belirtti. \ - Tanık Hakan Ofluoğlu O akşam Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı 301 Filo Bakım Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Hakan Ofluoğlu, saat 23.30 sıralarında davanın tutuklu sanığı Albay Bülent Yakın'ın kendisini aradığını, üssün güvenliğini sağlayacak kadar personeli çağırıp, birliğe gelmesini istediğini söyledi. Ülke genelinde bir darbe girişiminin yaşanması üzerine albay Yakın'ın "Arkadaşlarım hep emekli oldu. Bugünleri de mi görecektim?" diye üzüntüsünü ifade ettiğini anlatan Ofluoğlu, "Personel çok tedirgindi. Neler olduğunu sorguluyorduk. Bülent Yakın albay, personele karşı konuşma yaparak, 'Birliğin güvenliği için buradayız. Başka bir şey için değil' dedi" ifadelerini kullandı.

Tanık Ofluoğlu, uçaklara bakım ve yakıt ikmalinin yapılmasının tedbir amaçlı olduğunu, darbeye destek amaçlı yapıldığını düşünmediğini belirtti. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi. \ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.