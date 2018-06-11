Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Darbe girişiminde seyre çıkarılan Gölcük Donanma Komutanlığına bağlı TCG Turgutreis Gemisi'nde Nöbetçi Motor Astsubayı olan Yakup Karatağ, tanık olarak dinlenildi. Karatağ, geminin ana makinesinde meydana gelen yakıt kaçağı arızasını gidermek için söktüğü parçayı tornada düzeltmek için TCG Salihreis Gemisi'ne gittiğini belirterek, "Gemide kim olduğunu bilmediğim bir üsteğmen telefonda biriyle konuşuyordu. 'Hemen 2-3 astsubay bulun, gemileri seyre çıkarın' şeklinde konuşmalar duydum. Poyraz Limanı'nda hareketlilik vardı. Komodor Kurmay Albay Önder Öngör, tüm gemilerin seyre kaldırılması emrini vermiş. Gemi 2. Komutan Ali Kocamanoğlu bana, Turgutreis Gemisi'ni hemen kaldırabilir misiniz?' diye sordu. Parça söktüm ama gemiyi kaldırabiliriz' dedim. Makineleri çalıştırın seyre kaldırın' emrini verdi. Saat 21.30'da gemiyi tek makine ile kaldırdık. Gemi kalkarken Salihreis'e çarpmış ama ben görmedim, farketmedim." şeklinde konuştu.

Gemi ikinci Komutanı Kocamanoğlu'nun emriyle tüm personelin telefonlarının toplandığını ve televizyonların devre dışı bırakıldığını anlatan tanık Karatağ, şunları söyledi: "Telefonlarımız yanımızda olmadığı ve televizyonların kapalı olması nedeniyle ülke genelindeki olaylardan haberimiz olmadı. Kocamanoğlu, 'Ailelerinizi aradık. Onlar iyiler, sizin de iyi olduğunuzu söyledik. Endişe etmeyin' dedi. Bize neler olduğunu söylemediler. X-Band uydu sistemi, J-Chat ve telsiz sistemleri kapalıydı. Çalıştıramadık. Darbe girişimi olduğunu 16 Temmuz Cumartesi öğleye doğru öğrendik." ifadelerini kullandı. Söz alan tutuklu sanık eski Salihreis Gemisi 2. Komutan Ali Kocamanoğlu, "Ben size hiç darbe ile ilgili bir şey söyledim mi? Darbeyi destekleyici ve kanun dışı bir emir verdim mi, bu yönde bir faaliyetim oldu mu?" şeklindeki sorusuna tanık Yakup Karadağ, "Hayır" yanıtını verdi. - Tanık Mehmet İbrahimoğlu Darbe girişiminde, TCG Turgutreis Savaş Gemisi'nde Seyir Elektronik Astsubayı olarak görev yapan, hakkında FETÖ/PDY soruşturması açılan ve ayrı bir davada tutuklu olarak yargılanan Mehmet İbrahimoğlu, tanıklık yaptı.

İbrahimoğlu, Turgutreis'teki arızayı tamir ederken gemilerin seyre kaldırılacağı emri geldiğini ve geminin limandan ayıldığını söyledi. TCG Turgutreis Savaş Gemisi 2. Komutan Ali Kocamanoğlu'nun gemideki herkesin cep telefonlarını toplattığını, Silah Subayı Yüzbaşı Fatih Ergin'in de televizyon yayınlarını kestirdiğini anlatan İbrahimoğlu, "Normalde telefonları gemiye binerken girişteki kutulara koyardık ama ilk defa köprü üstünde bir poşetin içine bıraktık. Geminin niçin seyre kaldırıldığı ve neler olduğu konusunda bize kimse bir bilgi vermedi, açıklama yapmadı. Ali Kocamanoğlu ve Fatih Ergin'in silahlandığını duydum. TRT'de sıkıyönetim mesajının okunduğunu duydum. Ama ben herhalde ordumuz Suriye'ye girdi diye düşündüm. Telefon, televizyon ve uydu haberleşme sistemleri kapalı olduğu için hiçbir bilgi alamıyorduk." şeklinde konuştu. İbrahimoğlu, Kocamanoğlu'nun 16 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde, "TSK içindeki darbe girişimi bastırılmıştır." şeklinde anons yaptığını, daha sonra geminin Gölcük Poyraz Liman'ına geldiğini de sözlerine ekledi.

Sanık Kocamanoğlu ise ifadesinde, haberleşme sistemlerinin arızalı olduğunu ve tamir edecek kimse olmadığı için devreye alamadıklarını ileri sürdü. Darbeye destek vermediğini ve kanun dışı bir faaliyette bulunmadığını öne süren Kocamanoğlu, "Ben sadece terör saldırısı gerekçesiyle gemiyi korudum. Sabotaja Karşı Koruma (SABKOR) ve Birlik Emniyet Planı'nı uyguladım." ifadesini kullandı. Tutuklu sanık Fatih Ergin ise "SABKOR alarmı nedeniyle gemide silah kuşanmamız normal bir durumdur. Ben darbeye destek vermedim. Hükümet, devlet, Cumhurbaşkanımız aleyhinde bir söylemim eylemim olmadı." diye konuştu. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

\ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.