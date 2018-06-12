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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 87 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.

Darbe girişiminde, seyre çıkarılan Gölcük Donanma Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Gemisi'nde Serdümen Uzman Çavuş olarak görev yapan Ufuk İpek, tanık olarak dinlenildi.

O akşam nöbetçi olduğunu, 21.00-21.30 sıralarında Poyraz Limanı'nda hareketlilik yaşandığın, terör saldırısı olabileceğinin söylendiğini ve bu gerekçeyle gemilerin seyre kaldırıldığını belirtti.

Salihreis'in arızalı olduğu için akaryakıtının büyük kısmının boşaltıldığını, cephanesinin bulunmadığını ve pazartesi günü tersanede bakıma alınacağını, bundan dolayı seyre çıkmayacaklarını sandığını anlatan İpek, "Komodor Albay Önder Öngör, Gemi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Arif Çırtlıkı' Kemalreis Gemisi'ne görevlendirmiş. Salihreis'e 2. Komutan Sami Tulgar komuta ediyordu. Önder Öngör bizim gemimizin de seyre çıkmasını emretmiş. İlerleyen saatlerde cep telefonundan darbe girişimi yaşandığını öğrendik. Bize geminin güvenliğinin sağlanacağı söylendi." diye konuştu.

Geminin Yalova Armutlu açıklarına demir attığını anlatan İpek, Gölcük Donanma Komutanlığı Poyraz Limanı'na gelen gemilere ateş açılacağı yönünde telsizle anons yapıldığını söyledi.

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- Tanık Mehmet Şapçı

TCG Salihreis Gemisi'nde Elektronik Astsubayı olan tanık Mehmet Şapçı, darbe girişimi akşamı gemide nöbetçi olduğunu söyledi.

Sabotaja Karşı Koruma (SABKOR) alarmı verildiğini ancak bu yönde bir anons yapıldığını duymadığını ifade eden Şapçı,"Gemiyi ikinci komutan Sami Tulgar komuta ediyordu. Personeli içtima için topladı. Cep telefonlarımız kapalı olarak muhafaza edilmesi, ailemizle veya herhangi biriyle irtibat kurmamamız istendi. Daha sonra, makineleri kontrole indim ve yukarı hiç çıkmadım. Aslında gemi seyre kalkacak durumda değildi. Yakıtımız azdı ve cephanemiz yoktu." ifadelerini kullandı.

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- Tanık Özgür Yücak

Tanık olarak dinlenilen TCG Albay Hakkı Burak Akaryakıt Gemisi Komutanı Yarbay Özgür Yücak, darbe girişimi akşamı 22.00 sıralarında nöbetçi astsubayın telefonla arayarak, tüm gemilerin seyre kaldırıldığını söylediğini belirtti.

Daha önce terör saldırısı ihbarları alındığı için gemilerin seyre kaldırıldığını düşündüğünü ifade eden Yucak, şöyle konuştu:

"Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu'yu gemide gördüm. Gemilerin neden kaldırıldığını sorduğumda, bilgisinin olmadığını söyledi. Gündoğdu, üst makamlara ulaşmaya çalışıyordu. Ulaşamayınca, makamına geçti. SABKOR ile ilgili mesaj beklerken, sıkıyönetim mesajı geldi. Saçma sapan bir mesajdı. Mesajda ismi geçen komutanları tanımıyorduk. Televizyondan ülke genelinde bir darbe girişimi yaşandığını öğrenince, içimizdeki bazı hain ve şerefsizlerin kalkışma yaptığını anladım."

Tanık Yücak, daha sonra SABKOR kırmızı alarmı turuncu konuma geçirdiğini, kimseye güvenmediği için nöbetçilere bilgi vermediğini ifade ederek, "Komodorumuz, Donanma Komutanı Veysel Kösele ile görüştü. Görüşme bittiğinde 'emirlerinizi bekliyorum komutanım' dedi. Bana, donanma komutanımız emrettiği takdirde gemiye yakıt takviyesi yapılacağını söyledi. Fakat herhangi bir emir gelmedi." ifadelerini kullandı.

Başbakanlık avukatı Halit Çokan'ın sorusu üzerine Yarbay Özgür Yücak, Komodor Bahadır Gündoğdu'nun, firari sanık eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile telefon görüşmesine şahit olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, bazı sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti ara kararında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenilebilmesi için duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.

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- İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.

İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığında darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe dava donanma FETÖ

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