Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan, duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Mahkeme heyeti, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından haklarında soruşturma açılan, Donanma Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutanlığı'nda görevli astsubaylar İ.Ç. ve R.P. ile TCG Salihreis Silah Subayı Ö.Y'nin dosyasının bu dava ile birleştirilmesine karar verdi. Buna göre, Donanma Komutanlığı'nda yargılanan sanık sayısı 87'den 90'a çıktı. Duruşmada, Deniz Harp Akademisi Kurmay Başkanlığı ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapan, 2015 yılında emekliye ayrılan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan eski Kurmay Albay Mesud Ünal, tanık olarak dinlenildi.

- FETÖ, soruları örgüte bağlı subaylara dağıtmış Ünal, Harp Akademisi'ne alınacak subay, mühendis, dalgıç gibi personel için Ölçme Değerlendirme ve Sınav Subayları'nın hazırladıkları soruların komuta merkezi tarafından onaylandıktan sonra, cemaat denen FETÖ mensuplarına dağıtıldığını belirterek, "1997'de Deniz Harp Akademisi'ne giriş sınav sorularını bana verdiler. Sınavda soruların hemen hemen tamamı çıktı. Sınavı kazandım. O sınavı kazanan subaylar arasında 11 amiral ve 7 kurmay albay çıktı. O sınava, bu davada tutuklu sanıklardan sınıf arkadaşlarım eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici de vardı. Bana soruları veren mahrem imamlar öyle söyledi." diye konuştu. Ünal, ileride amiral yapılacak subaylara daha o yıllarda yüksek sicil puanı verildiğini aktararak, "Kapasitesi olmayanlara veya bu yapıdan olmayanlara düşük puan verilirdi. Tutuklu sanık Deniz Kurmay Yarbay Sami Tulgar ve firari sanık Deniz Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar da kurmaylık sınavını, soruları alarak kazandılar." şeklinde konuştu.

- Subaylara dans ve yemek yeme eğitimi verilmiş "2013 kurmaylık sınavlarının soruları, "Hilmi", "Tarık" ve "Ahmet" kod isimli mahrem imamlar tarafından cemaatçi subaylara veriliyordu." diyen Ünal, İstanbul'da subayların da katıldığı örgütün ev sohbetlerine gittiklerini ve Fetullah Gülen'in kitaplarını okuduklarını anlattı. Ünal, Deniz Harp Akademisi ve kurmaylık sınavlarında başarılı olsalar bile, cemaatten olmayanların puanları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Subayları tarafından düşürüldüğünü söyleyerek, şunları kaydetti: "FETÖ böyle bir sistem kurmuştu. Subaylar mezun olduktan sonra cemaat tarafından 6 ay eşleri ve çocukları kamplarda eğitime tabi tutulurdu. Burada dans, sosyal faaliyetler, yeme içme, davranış biçimleri, yemekte çatal bıçak nasıl tutulacak gibi her şey öğretiliyordu. Subaylara örgüt içinden katalog evlilik yaptırılıyordu. Amiralliğe getirilecek subaylar, yurt dışında önemli görevler verilecekler önceden tespit edilip, takibi yapılıyordu. Sınavları kazanmak yeterli değildi. Bu yapının kurallarına uymayanlar uyarılıyor, daha sonra refüze ediliyordu."

Sanıklar Nazmi Ekici, Tezcan Kızılelma, Mehmet Çavdar ve Sami Tulgar'ın avukatları, tanığa, müvekkillerinin FETÖ'cü olduğuna dair duyumlar dışında görgüye dayalı bir somut delilinin olup olmadığını sorması üzerine Ünal, "Ben onları FETÖ toplantılarında veya örgüt faaliyetlerinde görmedim. Zaten öyle bir iddiam da yok." diye cevapladı. - "Bazı itirafçılar suret-i haktan görünüp FETÖ'yü destekliyor" Bunun üzerine söz alan Başbakanlık avukatı Halit Çokan, tanık Mesud Ünal'ın, emniyette verdiği ifadelerde tutuklu sanıklar Nazmi Ekici, Tezcan Kızılelma, Mehmet Çavdar, Sami Tulgar ve öğretmen albay Kamil Altın'ın, FETÖ'cü olduğunu ve kendilerine verilen sorular sayesinde sınavları kazandıklarını söylemesine rağmen, mahkemede farklı beyanda bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bazı itirafçıların suret-i haktan görünüp itirafçı görüntüsü altında FETÖ'cüleri koruma çabası içerisinde olabileceğine dair kaygı ve endişelerimiz var. Bu tip insanların kasıtlı olarak çelişkili beyanlarda bulunarak, FETÖ'cüleri saklamak ve korumak, bu davalarda hakikatin ortaya çıkmasını engellemek, davaların sağlıklı bir zeminde ilerleyişini aksatmak istemeleri, bu davaların adil niteliği ile ilgili kamuoyunda kuşku oluşturmaya yönelik çaba içinde olmaları kuvvetle muhtemeldir. Aksi takdirde kolluktaki açık ifadelerin zıddına huzurda açıklama yapmalarının anlaşılır bir yönü yoktur. Bunu tersine FETÖ'ye destek olarak değerlendirmek gerekir. Davaların bu neviden itirafçı FETÖ'cüler tarafından sulandırılmaması için yasal işlem yapılmasını talep ediyoruz."

Sanık avukatları da çelişkili ifadeler veren tanık Ünal hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

\ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.