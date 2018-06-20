Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılanmasına devam edildi. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan eski Deniz Üsteğmen Sadık Göçmez, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilgi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya tanık olarak katıldı. Göçmez, yakalandığı Kazakistan'dan iade edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, iddianamede "Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından kaçan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Görev Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve eski Kuzey Grup Görev Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın Kocaeli'de saklanması ve İstanbul'a götürülerek kalacak yer ayarlanmasında yardımcı olduğu, örgütün Donanma Komutanlığı'ndaki rütbelilerden sorumlu üst seviyedeki 'mahrem abisi' olduğu, 16 Ağustos 2016 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış kaydı bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı" suçlamaları yöneltilen 'Aydın' kod isimli sanık Zabit Kişi hakkında ifade verdi.

Tanık Göçmez, kod adı ile tanıdığı ve emniyette fotoğrafından teşhis ettiği Zabit Kişi'nin, FETÖ'nün mahrem yapılanması içinde üst düzey yönetici olduğunu söyledi. - "Şarap dışında her çeşit içkiyi içebilirsiniz" Göçmez, 8. sınıftan beri "cemaat" denen yapının içerisinde olduğunu ve bu süreçte örgüt evlerinde kaldığını belirterek, "2012'de Deniz Harp Okulu sınavını kazandım. Okul bitince teğmen olarak göreve başladım. Gebze ilçesinde 'Resul' kod adlı mahrem abi ile sürekli buluşuyor, bazı subaylarla birlikte ev sohbetlerine katılıyordum. Daha sonra bizden 'Harun' kod isimli kişi sorumlu oldu. Bu abilerin üzerinde, üst seviyede mahrem imam olan 'Aydın' kod isimli Zabit Kişi de örgütte izdivaçtan sorumlu kişiydi. Kendisi benim iletişim bilgilerimi almıştı. Haftada ve bazen ayda bir görüşüyorduk." diye konuştu. FETÖ'nün, gizliliğe çok önem verdiğini vurgulayan Göçmez, "Resul" kod adlı mahrem abinin kendisine zorunlu kaldığında tedbir amaçlı şarap dışında her çeşit içkiyi içebileceğini söylediğini ifade etti.

Göçmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teğmen olarak göreve başladığımda, 'Aydın' kod isimli Zabit Kişi, ilk maaşımın yarısını, daha sonra ise her ay yüzde 20'sini himmet olarak vermemi istedi. Bunun Fetullah Gülen'in talimatı olduğunu söyledi. Bu şekilde maaşımdan himmet vermeye devam ettim. Kişi, bana 'Yakında seni evlendireceğiz' dedi. Bir süre bana katalogdan cemaate mensup bayanların fotoğraflarını gösterdi. Ben beğenmedim" - "1982'den beri sınav sorularını verip TSK'ya sızdılar" Bu yapıya dini cemaat olduğu için girdiğini, kendisine "Fatih" kod adı verildiğini anlatan Göçmez, şöyle devam etti: "1982'den beri bu yapı askeri okullar, GATA, Harp Akademisi olmak üzere tüm sınavların sorularını örgüt mensuplarına verdi. TSK'ya böyle sızdılar. Örgütte tam bir gizlilik vardı. 2012'ye kadar 5 vakit namaz kılıyordum. Subay olunca bana bazı telkinlerde bulundular. 'Namaz kılmayın' dedikleri için kılmıyordum. Askeriye'de ifşa olmamamız için nasıl davranmamız gerektiğini öğrettiler. Dini konularda ve örgüt ile ilgili konuşmamamızı, dilimize ve jargonumuza dikkat etmemizi telkin ettiler. Örgütün talimatlarını ileten ve başka cemaat yöneticileri ile tanıştıran sanık Zabit Kişi de namazı gözle ima ile kılmamızı söylüyordu."

Göçmez, 2015'te hükümet ve devlet aleyhinde faaliyette bulunduğu için bu yapıdan soğuduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da koptuğunu ifade ederek, "Emniyete giderek bu yapıyla ilgili tüm bildiklerimi anlattım. Örgütteki 50 kişiyi fotoğraflarıyla teşhis edip, gerekli tüm bilgileri verdim." dedi. Tanık Göçmez'i tanımadığını ileri süren tutuklu sanık Zabit Kişi, tanığın kendisini teşhis etmesini istedi. Tanık, Kişi'nin eski halinden çok uzak olduğunu, fiziki olarak çok değiştiğini söyledi. Bu arada Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, Kişi'ye, "Aşırı derecede kilo vermişsin. Top sakal bırakıp, saçlarını uzatmışsın. Seni şu an baban görse tanıyamaz." dedi. - Tanık Barış Doğru Darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı 351 Hat Bakım Komutanlığı'nda uçak bakım astsubayı olarak görev yapan Barış Doğru, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı. "Uçuşa hazır hale getirilmesi amacıyla hava araçlarının bakımının ve yakıt ikmalinin yapılması" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar hakkında bildiklerini anlatması istenen Doğru, darbe girişimi akşamı nöbetçi olduğunu belirtti.

Bir süre sonra uçuşlarının yasaklandığı şeklinde emir geldiğini anlatan Doğru, "Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın geldi. Bazı helikopterlerin dışarıda olduğunu görünce, hangarlara çekilmesini istedi. Uçuşa hazır olmayan helikopterlerin bakımının ve yakıt ikmalinin yapılmasını, personelin göreve çağrılmasını emretti. Helikopterleri niye hazırladığımızı bilmiyorduk. Personel birliğe gelince biz de nöbetçi astsubaylar olarak istirahate çekildik. Televizyondan ülke genelinde yaşanan darbe girişimi görüntülerini izledik. Bize daha sonra helikopterlerin ve birliğin emniyetinin sağlandığı söylendi. O gece herhangi bir uçak veya helikopter uçuş yapmadı." diye konuştu. Darbeci amirallerle irtibatının bulunduğu, onları darbe toplantılarına götürdüğü ve kaçtıkları dönemde sakladığı, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abisi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan "İlhan" kod isimli eski öğretmen Ümit Kol, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Kol'un talebinin reddine karar vererek, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.