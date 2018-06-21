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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 22:05 | Son Güncelleme

FETÖ darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi - Tanık Bakım Astsubayı Osman Saydemir: "Helikopterlerin bakımının ve yakıt ikmalinin yapılarak uçuşa hazır hale getirilmesi emri verildi" - "VIP helikopterler 15 Temmuz'da hazırlandı. Uçuş yasağı olmasına rağmen helikopterlerin uçuşa hazırlanması emri bizde şüphe uyandırdı" - Tanık Binbaşı Murat Muştu: "Helikopterlerin uçuşa hazırlanması, darbeye destek amaçlı değil terör saldırısı halinde hava araçlarını ve birliği korumak amacıylaydı"

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Davaya, Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.

Darbe girişimi sırasında Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda bakım astsubayı olarak görev yapan Osman Saydemir, Çanakale'den Ses ve Görüntü Bilgi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı.

O gece 23.30 sıralarında nöbetçi astsubayın kendisini arayarak üsse gelmesini istediğini ve 20 dakika içinde üsse gittiğini anlatan Saydemir, helikopterlerin bakımının ve yakıt ikmalinin yapılarak uçuşa hazır hale getirilmesi emrinin verildiğini söyledi.

Saydemir, neler olduğunu ve birliğe niçin çağrıldığını sorduğu Murat binbaşının, 'Üssün ve hava araçlarının güvenliğinin sağlanması için' diye cevap verdiğini kaydetti.

Sistemden kontrol ederek hazır olmayan helikopterlere bakım yaptıklarını aktaran Saydemir, "Saat 03.00 sıralarında Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın personeli toplayarak, 'Ülke genelindeki olaylardan çok rahatsızım. Keşke böyle şeyleri görmeseydim.' dedi." ifadesini kullandı.

- Pazartesi günü için 2 VIP helikopter hazırlanmış

Helikopterlere bakım yapılması emrini kimin verdiğini bilmediğini belirten Saydemir, "18 Temmuz için 2 VIP helikopterinin hazırlandığını duydum. Helikopterlerin sonar sistemleri sökülüp, koltuklar monte edildi. Bununla ilgili yazılı bir talimat yoktu. İlgili birimlerin haberi yoktu. VIP helikopterlerinin hazırlanmasını Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın istediğini, Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın'dan duydum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının, VIP helikopterlerinin ne zaman hazırlandığını sorması üzerine tanık Saydemir, "VIP helikopterleri 15 Temmuz'da hazırlandı. O gün uçuş yasağı olmasına rağmen helikopterlerin uçuşa hazırlanması emri bizde şüphe uyandırdı." diye cevap erdi.

- Mahkeme heyeti ile tartışan sanık, duruşma salonundan çıkarıldı

Bu arada, cumhuriyet savcısı Bülent Elmas, tanığa soru sorduğu sırada tutuklu sanık eski Komodor Albay Önder Öngör'ün alaycı bir şekilde kafasını sallayıp gülmesi üzerine, Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, müdahale ederek, sanığı uyardı. Savcı Elmas'ın da tepki göstermesi üzerine Başkan Sevimli, mahkeme heyeti ile tartışmaya giren sanık Öngör'ün duruşma salonundan çıkarılmasını istedi. Salondan çıkmak istemeyen Önder Öngör, jandarmaların müdahalesiyle salondan çıkarıldı.

- Muştu: "Helikopterler darbeye destek amaçlı hazırlanmadı"

Tanık Binbaşı Murat Muştu ise Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın'ın emriyle personelin göreve çağrıldığını öğrendiğini, bunun üzerine kendisinin de birliğe gittiğini söyledi.

Uçuşların yasaklandığı şeklinde emir geldiğini duyduğunu belirten Muştu, şöyle konuştu:

"Bakım harekat odasına giderek durum hakkında bilgi sordum. Uçak ve helikopterlerin hazır olduğu söylendi. Albay Bülent Yakın'ın yanına gittim. Televizyondan köprünün askerlerce kapatıldığını ve ülke genelindeki kalkışma görüntülerini izledik. Helikopterlerin uçuşa hazırlanması darbeye destek amaçlı değil, terör saldırısı halinde hava araçlarını ve birliği korumak amacıylaydı. Hiçbir helikopterin motoru çalıştırılmadı. Zaten darbe girişimi olduğunu öğrendiğimizde, Bülent Yakın, helikopterlerin hangara çekilmesini emrini verdi. Yakın, daha sonra darbenin içinde olmadığımız yönünde personele konuşma yaptı."

Muştu, 2 VIP helikopterinin hazırlanması emrini Bülent Yakın'dan 14 Temmuz'da aldığını ifade ederek, "Ben bu emri unuttuğum için 15 Temmuz'da helikopterlerin hazırlanması konusunu Filo Komutanlığına ilettim. Filo'nun bundan haberlerinin olmadığını söylediler. Bunu, Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın'a söylediğimde bana, emri Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın verdiğini, o nedenle Filo'nun haberinin olmamasının normal olduğunu söyledi. Daha sonra 2 VIP helikopteri hazırlandı. O gece Bülent Yakın Albay'ın darbe girişimi içinde olduğunu düşünmedim." ifadelerini kullandı.

- Tanık Erhan Söğüt

Darbe girişiminde, Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda bakım astsubayı olan Erhan Söğüt ifadesinde, o akşam uçak ve helikopterlere bakım yapıldığını belirterek, "Dönemin 301 Filo Komutanı Binbaşı Hacı Darıcı, ATR uçağına yakıt ikmali yapmamı söyledi. Ona da eski Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe emir vermiş." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.
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- İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.

İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe dava donanma FETÖ

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