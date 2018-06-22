Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.
Darbe girişimi sırasında Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda helikopter teknisyeni olarak görev yapan Astsubay Ahmet Karataş, Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı.
- "Helikopterler hangardan çıkarıldı"
Karataş, 15 Temmuz 2016'da akşam mesai bitince eve gittiğini ve televizyondan ülke genelinde yaşanan darbe girişimi görüntülerini izlediğini, rahatlamak için abdest alıp namaz kıldığını söyledi.
Daha sonra telefonla birliğe gelmesinin istendiğini, gitmekte tereddüt ettiğini ancak gece yarısı üsse gittiğini anlatan Karataş, şöyle devam etti:
"Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın personeli toplayarak, üssün ve helikopterlerin güvenliği için burada olduğumuzu söyledi. Daha sonra helikopterlerin hangarlardan çıkarılması emri verildi. Personel televizyondan kalkışma görüntülerini izlediği için emri uygulamak istemedi. Ancak kıdemli astsubay, 'haydi arkadaşlar bu bir emirdir' deyince personel isteksiz de olsa helikopterleri dışarı çıkardı. Daha sonra helikopterlerin bakımlarının yapılması istendi. Ben bakım yapmadım, bu emre uymadım."
Tanık Karataş, o gece darbe girişimi olduğu için Deniz Hava Ana Üssü'nün cezaevi olarak kullanılacağı dedikodusunun dolaştığını ifade etti.
Söz alan tutuksuz sanık eski 351 Deniz Helikopter Filo Komutanı Kurmay Yarbay D.K. ise "Tanık Ahmet Karataş'ın, Deniz Hava Ana Üssü'nün cezaevi olarak kullanılacağını kimden duyduğunu öğrenmek istiyorum. Ben bu iddia yüzünden gözaltına alındım. Şu an yargılanıyorum." ifadesini kullandı.
Sanık avukatının sorusu üzerine Karataş, "Birlik Emniyet Planı kapsamında terör tehdidine karşı uçak ve helikopterlerin yatay ve dikey dağılımının, bakımlarının ve yakıt ikmallerinin yapılması zorunludur." diye konuştu.
- Tanık Atilla Karagöz
Tanık olarak ifade veren 351 Deniz Helikopter Filo Komutanlığı 1. Kol Komutanı Astsubay Atilla Karagöz de darbe girişimi akşamı evinden istirahatte bulunduğu sırada, 21.30 sıralarında tutuksuz sanık Filo Komutanı Kurmay Yarbay D.K'nin kendisini telefonla arayarak, Birlik Emniyet Planı dahilinde birliğe gelmesini istediğini aktardı.
Filo komutanın emri ile tüm personeli üsse çağırdığını belirten Karagöz, "Kırmızı alarm durumu olduğu için hava araçlarının durumunu kontrol ettim. Daha sonra salona geçtim. Burada televizyondan Boğaz Köprüsü'nün askerlerce kapatıldığını ve ülke genelinde bir kalkışma olduğunu gördüm. O sırada Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe gelerek, 'Amacımız birliğin emniyeti sağlamak' şeklinde bir konuşma yaptı." dedi.
Karagöz, filo komutanının kırmızı alarm durumu olduğunu söylediğini ifade ederek, "Personel sayımızın az olmasından dolayı yazılı olmayan şekilde uçuş ekibi planlaması yaptık." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilebilmesi için duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.
- İddianameden
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.
İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
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