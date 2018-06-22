Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Daha sonra telefonla birliğe gelmesinin istendiğini, gitmekte tereddüt ettiğini ancak gece yarısı üsse gittiğini anlatan Karataş, şöyle devam etti:

Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

"Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın personeli toplayarak, üssün ve helikopterlerin güvenliği için burada olduğumuzu söyledi. Daha sonra helikopterlerin hangarlardan çıkarılması emri verildi. Personel televizyondan kalkışma görüntülerini izlediği için emri uygulamak istemedi. Ancak kıdemli astsubay, 'haydi arkadaşlar bu bir emirdir' deyince personel isteksiz de olsa helikopterleri dışarı çıkardı. Daha sonra helikopterlerin bakımlarının yapılması istendi. Ben bakım yapmadım, bu emre uymadım."

Tanık Karataş, o gece darbe girişimi olduğu için Deniz Hava Ana Üssü'nün cezaevi olarak kullanılacağı dedikodusunun dolaştığını ifade etti.

Söz alan tutuksuz sanık eski 351 Deniz Helikopter Filo Komutanı Kurmay Yarbay D.K. ise "Tanık Ahmet Karataş'ın, Deniz Hava Ana Üssü'nün cezaevi olarak kullanılacağını kimden duyduğunu öğrenmek istiyorum. Ben bu iddia yüzünden gözaltına alındım. Şu an yargılanıyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatının sorusu üzerine Karataş, "Birlik Emniyet Planı kapsamında terör tehdidine karşı uçak ve helikopterlerin yatay ve dikey dağılımının, bakımlarının ve yakıt ikmallerinin yapılması zorunludur." diye konuştu.