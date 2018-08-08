Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılandığı davada, mütalaaya karşı beyanlar alındı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına Avukat Halit Çokan, TBMM adına Avukat Ömer Burak Barış ve eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatı Samet Genç de duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Duruşmada söz alan, TBMM adına Avukat Ömer Burak Barış, Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas'ın 17 Temmuz'da açıkladığı mütalaaya karşı beyanda bulundu. Barış, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını ifade etti.

\

- Tefrik talebine itiraz Savcının, firari sanıklar hariç diğer sanıklarla ilgili tefrik talebine katılmadıklarını belirten Barış, Deniz Hava Üssü'ndeki sanıklarla ilgili dosya tamamlandığını ve sanıkların cezalandırılması yönünde karar verilmesini istedi. FETÖ'nün darbe girişiminin, "Anayasal düzenin değiştirilmesine veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye yönelik" yapıldığını belirten Barış, şöyle konuştu: "Sanıkların, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in verdiği talimat uyarınca, 15 Temmuz 2016'da cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak amacıyla, tüm Türkiye’de terör örgütüne mensup örgüt üyeleri ile senkronize bir şekilde aynı saatte harekete geçtikleri, bu nedenle elverişli vasıtalarla suçun icrai hareketlerini gerçekleştirdikleri ve fiil üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları anlaşıldığından, üzerlerine atılı suçu işledikleri kabul edilmekle, eylemlerine uyan TCK'nın 309., 311. ve 312. maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmelidir."

Barış, darbe girişimi dışında, FETÖ ile irtibatı tespit edilen sanıkların "terör örgütü yönetme" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından da ayrıca cezalandırılmalarını istedi. - Yakup Dalkılıç'ın savunması Mütalaada, "FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde TSK'daki subaylardan sorumlu "mahrem abi" konumunda olduğu, sanıklardan amiral Gürel Kaynak'ın 2008-2010 yılları arasında mahrem abiliğini yaptığı, sanıklardan darbeci Amiral Nazmi Ekici'nin nin mahrem abisi konumunda bulunduğu, "Mithat" kod isimli Özkan Turhan'a verdiği talimat doğrultusunda, 11 Temmuz 2016 tarihinde darbeci Amiral Hayrettin İmren ile İstanbul Ümraniye’deki bir evde darbeyi planlayan ve yönlendiren sanıklardan olan Amiral Ömer Faruk Harmancık ile buluşarak, 15 Temmuz darbesi ile ilgili toplantıya katıldığı, darbe girişimi sonrasında kaçan darbeci amiraller Hayrettin İmren Nazmi Ekici ve Ayhan Bay’ın diğer sivil mahrem abilerle saklanmalarını sağladığı ve telefon hatlarında örgütün gizli iletişim sistemi olan ByLock programını kullandığı" belirtilen, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile TCK'nın 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1-2 maddesinin tatbiki talep edilen tutuklu sanıklardan öğretmenlikten ihraç edilen "Mert" kod adlı Yakup Dalkılıç, esasa ilişkin savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Dalkılıç, "emniyette üretilen delillerle" dava açılarak tutuklandığını ileri sürdü. FETÖ ve başka hiçbir örgüte üye olmadığını, darbeye destek vermediğini, planlamadığını ve darbeyle ilgili kimseye emir ve talimat vermediğini öne süren Dalkılıç, "Mahrem abi değilim. Bu kavramın ne olduğunu emniyette öğrendim. Hakkımdaki tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan sanıklar, az ceza almak için bana iftira atmışlardır. ByLock kullanmadım." diye konuştu. Hakkında ifade veren sanık eski amiral Nazmi Ekici'yi tanımadığını iddia eden Dalkılıç, eski Ana Üs Komutanı Hayrettin İmren'in aleyhinde verdiği beyanların da çelişkili olduğunu iddia etti. Darbeci firari amiralleri evinde sakladığı, İstanbul'a götürmek için yardımcı olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Dalkılıç, şöyle konuştu: "Askerlik dışında elime silah almadım. Bu nedenle 'Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütü yönetme' suçlamalarını reddediyorum. Örgüt şemasındaki kişilerden kimseyi tanımıyorum. Mert kod adını kullanmadım. Örgüt içinde genel müdür düzeyinde yönetici olduğum iddiaları da doğru değildir. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

- Oktay Aygün FETÖ/PDY terör örgütü Kocaeli yapılanmasında öğretmen olarak görev yaptığı, Kamil kod ismini kullandığı, darbe girişimi öncesinde Gölcük Donanma Komutanlığında Üs komutanı olarak görev yapan Tuğamiral Hayrettin İmren'in mahrem abisi olduğu, 2014 yılında Hayrettin İmren’e Viber görünümlü Eagle programı üzerinden irtibat kurabilmek için tablet bilgisayar verdiği ve bu sayede İmren'in diğer mahrem abiler ile de görüşmesini sağladığı, Donanma içerisinde irtibat kurması amacıyla İmren'e bazı cemaatçi subayların isimlerini verdiği, darbeci amirallerin darbenin başarısız olması üzerine Donanma Komutanlığı’ndan kaçmaları sonrasında firari amiraller Hayrettin İmren ve Ayhan Bay ile evinde buluştukları, daha sonra bu kişileri alarak Levent kod adlı tutuklu sanık Emrah Çoban'ın İzmit'te kullandığı ofise götürdüğü, iki gün bu ofiste sakladıktan sonra İlhan kod adlı Ümit Kol’un evine götürdüğü, darbeci amiraller Ayhan Bay, Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'nin diğer mahrem abiler ile irtibat kurmalarını sağlayarak, Kocaeli'de saklanmalarını sağladığı, darbeci amiralleri Kocaeli'den kaçırarak İstanbul'a götürdüğü, ByLock kullandığı tespit belirtilen "Kamil" kod adlı "mahrem abi" Oktay Aygün, esas ilişkin savunma yaptı.

Mütalaada hakkında "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Aygün, savunmasında, hakkındaki iddiaları ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. İtirafçı sanıkların, kendilerini kurtarmak için aleyhinde beyanda bulunduklarını ileri süren Aygün, şunları kaydetti: "Tanık ifadeleri, delillerle desteklenmeden dosyaya konmuştur. İnternet imkanı verilmesi halinde ben de birçok kişi hakkında bilgi toplar ve onların FETÖ'cü, darbeci olduklarını söyleyebilirim. Kamil kod adı kullandığım ve dönemin Ana Üs Komutanı Hayrettin İmren'in mahrem abisi olduğum iddiaları doğru değildir. İmren, 15 günde bir evime 35-40 kere geldiğini söylemektedir ancak sitenin ismini ve açık adresini söyleyememektedir. İfadeleri çelişkilidir. Basında sıkça yer aldığı için aleyhimde beyanda bulunanlar ismimi ve kod adımı öğrenmiş olabilir." Sanık Hayrettin İmren'in, Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abisi" olduğunu, kendisine, Albay Muharrem Aslan ve Astsubay İsmet Coşkun'un cemaatten olduğunu söylediği yönündeki ifadelerini kabul etmeyen Aygün, "Donanma Komutanlığı'ndaki cemaatçi subay ve astsubayların isimlerini İmren'e vererek, bunlara yüksek sicil notu verilmesi konusunda talimat verdiğim doğru değildir. İmren, etkin pişmanlıktan yararlanmak için bana iftira atıyor." diye konuştu.

Örgüt içinde müdür pozisyonunda olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmediğini belirten Aygün, suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

\ - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

\

- İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.